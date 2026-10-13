¿Quiénes son los criminales que se fugaron en Santa Marta? Hay millonaria recompensa

Una fuga masiva de presos causa conmoción en Santa Marta. 41 reclusos escaparon del Centro de Traslado por Protección (CTP) tras un amotinamiento.

Con corte a la mañana de este martes 13 de octubre, 37 personas permanecen prófugas (tres se entregaron y uno fue recapturado en Ciénaga) y las autoridades intensificaron la búsqueda con un despliegue de 96 policías especializados, así como la publicación de una recompensa millonaria.

¿Cuántos presos escaparon?

Entre los fugados se encuentran criminales señalados de homicidios, hurto y microtráfico, sumado a presuntos miembros de grupos criminales.

Uno de ellos, por ejemplo, es alias Mongolo, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que había sido capturado hace poco. También figuran alias Guajiro o Johan, quien estaría detrás del asesinato de un policía.

Las recompensas ofrecidas alcanzan los 15 millones de pesos por ‘Mongolo’ y hasta cinco millones de pesos por el resto. La Policía habilitó las líneas telefónicas 3203020509 y 3214264895 para brindar información bajo reserva.

Esta se volvió la segunda fuga masiva registrada en menos de cuatro meses en este centro de reclusión.

Alcaldía y Gobierno anunciaron medidas

Como parte de las medidas adoptadas, la Alcaldía activó un puesto de mando unificado y 40 reclusos fueron trasladados a la cárcel Rodrigo de Bastidas, el principal centro de reclusión en la capital del Magdalena.

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció y anunció cambios en el mando policial. El coronel Jimmy Belalcázar asumirá como nuevo comandante.

“No acepto en la fuerza pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este gobierno la cobardía no tiene cabida”, afirmó el jefe de Estado.

Adicionalmente, el coronel Yeison López será llamado a calificar servicios por su presunta responsabilidad en la fuga, según lo anunciado por el mandatario.