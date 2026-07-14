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Recusan a magistrada en el proceso que definirá la última curul de la Cámara por Cundinamarca

Cambio Radical presentó una recusación ante el CNE contra la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández para que se aparte del proceso que definirá la adjudicación de la última curul.

Cambio Radical presentó una recusación ante el CNE contra la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández para que se aparte del proceso que definirá la adjudicación de la última curul.
Foto: CNE.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
02:54 p. m.
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En las últimas horas el partido Cambio Radical presentó una recusación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández con el propósito de que se aparte del conocimiento, discusión y votación del proceso que resolverá la definición de la última curul a la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca.

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La solicitud fue radicada por la colectividad al considerar que existe una circunstancia objetiva que, a su juicio, compromete la garantía de imparcialidad que debe rodear la actuación administrativa del CNE.

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¿Por qué recusaron a magistrada en el proceso de la última curul de la Cámara en Cundinamarca?

De acuerdo con el documento de Cambio Radical, la recusación se fundamenta en que la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández se desempeñó anteriormente como secretaria General y de Gobierno del municipio de Cota durante la administración de Campo Alexander Prieto García, quien actualmente hace parte de la controversia electoral que deberá resolver el CNE.

Para el partido, ese antecedente representa una circunstancia que hace necesario preservar la independencia y la credibilidad de la decisión que adopte la autoridad electoral respecto a la adjudicación de la última curul por Cundinamarca.

El partido sostiene que dicho cargo era de libre nombramiento y remoción, por lo que implicaría una relación de confianza, subordinación jerárquica y colaboración estrecha con el entonces alcalde.

Cambio Radical aclaró que la recusación no constituye un cuestionamiento a la integridad personal de la magistrada, sino una medida encaminada a asegurar que la decisión sea adoptada por un funcionario respecto del cual no exista ninguna circunstancia que pueda generar dudas razonables sobre su independencia e imparcialidad.

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Dentro de la recusación, Cambio Radical pidió a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral declarar fundada la solicitud presentada contra la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández.

Además, solicitó ordenar que la funcionaria se aparte del conocimiento, discusión, elaboración de ponencias y votación relacionadas con la controversia sobre la curul a la Cámara de Representantes por Cundinamarca.

Como parte de la petición, también requirió que sea designado el magistrado o conjuez que corresponda para garantizar, según el partido, una decisión transparente, objetiva e imparcial.

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