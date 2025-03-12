CANAL RCN
Colombia

Así era como una red maquillaba motos robadas para venderlas de forma "legal": funcionarios de Tránsito les ayudaban

Tenían el apoyo de funcionarios de tránsito para que todo su entramado criminal fuera en línea.

Motos robadas en Medellín
Foto: Alcaldía de Medellín

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
05:15 p. m.
Recientemente, tras un operativo se logró capturar por orden judicial a ocho integrantes de una estructura delictiva dedicada al hurto, manipulación técnica y legalización fraudulenta de motocicletas en Antioquia.

Las detenciones se efectuaron de manera simultánea en Medellín, Planeta Rica y Aguachica, durante una intervención investigativa y técnica que venía desarrollándose desde hace varios meses.

¿Cómo operaba la red que robaba y vendía motos en Antioquia?

Las autoridades establecieron que esta red adquiría motocicletas previamente hurtadas en distintas zonas y, una vez en su poder, iniciaba un proceso sistemático para “resucitarlas” mediante alteraciones:

  • Regrabación de números en motor y chasis
  • Elaboración de documentos presuntamente falsos
  • Manipulación de registros oficiales.

Usaban el apoyo de funcionarios de tránsito para su entramado criminal

Uno de los aspectos más delicados revelados por la investigación es que lograban ingresar estas motocicletas al sistema RUNT con apoyo de funcionarios vinculados a organismos de tránsito que, según el expediente, facilitaban la asignación de matrículas nuevas para dar apariencia de legalidad absoluta.

Con ese procedimiento completado, los vehículos eran ofrecidos en el mercado abierto, especialmente en plataformas digitales, donde se presentaban como motos aparentemente nuevas y sin antecedentes.

¿Cómo llegaron a los delincuentes y qué delitos les impusieron?

Las capturas se realizaron mediante operativos limpios, controlados y sin afectaciones a la comunidad.

Los delitos por los que eran requeridos incluyen falsedad marcaria, receptación agravada, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y fraude procesal.

La investigación señala que la organización llevaba meses operando bajo el mismo método: adquirir motocicletas robadas, modificar su identidad mecánica, falsear documentos, manipular registros oficiales y comercializarlas como si no tuvieran historial delictivo.

Finalmente, los ocho detenidos quedaron en manos de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en su judicialización y en la verificación de posibles responsabilidades adicionales de terceros vinculados a organismos de tránsito.

