¿Reducción del salario de los congresistas podría ser vista como una jugada popular?

El Gobierno Nacional publicó dos decretos que generan controversia a menos de dos meses de las elecciones presidenciales; se trata de la eliminación de la prima especial para congresistas y la repatriación parcial de recursos de fondos de pensiones invertidos en el exterior.

La primera medida reduce el ingreso mensual de los congresistas 16,9 millones de pesos, disminuyendo su salario neto de aproximadamente 30 millones a cerca de 14 millones mensuales.

Sin embargo, el decreto aplicará únicamente desde el 20 de julio de 2025, afectando al próximo Congreso y no al actual, lo que indica que los congresistas del gobierno Petro se mantendrán hasta la nueva legislatura con el sueldo que han venido devengando.

¿La reducción salarial de congresistas es una jugada popular?

José Daniel López, expresidente de la Alianza IN y excongresista, cuestionó el momento de la decisión:

El gobierno del presidente Petro puede haber tomado esta decisión el 7 de agosto del 2022 cuando se posesionó. La está tomando al cierre de su gobierno, a las puertas de una elección, en una causa que todos sabemos es absolutamente popular.

Por su parte, Julio César Iglesias, cuestionó que el presidente “Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó su inconformidad", calificando la medida como un mensaje de castigo político contra un Congreso independiente.

López argumentó que el problema fundamental no es el monto salarial sino la calidad del Congreso: "A un buen parlamentario, al que hace la tarea, al que presenta proyectos, al que enfrenta con control político al gobierno, los ciudadanos no le cuestionan el ingreso. Se lo cuestionan al vago, al flojo".

El ahorro anual estimado de esta medida alcanza 60.000 millones de pesos, cifra que contrasta con escándalos como el de la Unidad de Gestión del Riesgo, donde se habrían desviado 1.2 billones de pesos.

El mensaje que deja la repatriación de los recursos de los fondos de pensiones en el exterior

Respecto al segundo decreto, que obligaría a los fondos de pensiones a mantener el 70% de sus inversiones en Colombia, limitando al 30% las inversiones internacionales, los analistas advierten sobre consecuencias negativas para los ahorradores.

Según datos de Asofondos, un millón de pesos invertido en 2011 con diversificación internacional representa hoy 3.2 millones de pesos. Con las restricciones propuestas, esa cifra se reduciría a apenas 1.6 millones, afectando directamente las mesadas pensionales futuras.

"Un ahorrador que tiene su plata en un fondo de pensiones privado, lo que espera es que esa entidad haga lo mejor posible", explicó Julio César Iglesias, señalando que las mejores oportunidades de inversión, como empresas de inteligencia artificial, no están disponibles en Colombia.

Asimismo, López enfatizó el impacto real: "Si mi ahorro pensional renta o no renta, eso se traduce en una mayor o una menor mesada pensional". La medida además reduciría la diversificación del riesgo, exponiendo los ahorros de los colombianos a la volatilidad de la economía nacional y los Títulos de Tesorería (TES), que se han desvalorizado significativamente en años recientes.