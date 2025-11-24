CANAL RCN
Colombia

Reforma pensional queda en manos de un conjuez, tras igualar votaciones en la ponencia de la Corte

El debate sobre el proyecto de reforma pensional fue votado y los resultados fueron igual por el sí y por el no.

Reforma pensional queda en manos de un conjuez tras igualar votaciones en la ponencia de la Corte
Foto: Corte Constitucional / Freepik

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
03:38 p. m.
En horas de la tarde de este 24 de noviembre se conoció la decisión de la ponencia en la Corte Constitucional que proponía hundir la reforma pensional.

El debate, tras la votación quedó empatado: 4 votos a favor y 4 en contra, lo que indica que el trámite será resuelto por un conjuez.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

