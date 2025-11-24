Reforma pensional queda en manos de un conjuez, tras igualar votaciones en la ponencia de la Corte

En horas de la tarde de este 24 de noviembre se conoció la decisión de la ponencia en la Corte Constitucional que proponía hundir la reforma pensional.

El debate, tras la votación quedó empatado: 4 votos a favor y 4 en contra, lo que indica que el trámite será resuelto por un conjuez.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve