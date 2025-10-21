CANAL RCN
Colombia

Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad: Andrés D.C tras decisión de la SIC

A través del comunicado, el restaurante afirmó que ya ejecutó las adecuaciones solicitadas por la SIC.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
11:52 a. m.
El restaurante Andrés D.C se pronunció a través de un comunicado luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre temporal de sus restaurantes en Chía y Bogotá por presuntas fallas graves en las instalaciones eléctricas y de gas en dichos establecimientos.

“Hemos cumplido a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la entidad en relación con el mejoramiento de los sistemas de seguridad eléctrica y de gas”, explicó Andrés D.C tras la visita realizada por la SIC a los establecimientos comerciales los días 10 y 11 de septiembre de 2025.

Andrés D.C afirma que ya ejecutó adecuaciones solicitadas

En cuanto a las adecuaciones, el restaurante especificó que “han sido ejecutadas en su totalidad y a satisfacción”. También explicó que este martes se radicará ante la SIC el soporte correspondiente para avanzar con el levantamiento de la medida preventiva.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar de nuestros visitantes y la mejora continua de sus operaciones”, agregaron en el comunicado.

La visita de la SIC a los establecimientos de Andrés D.C

En la mañana de este martes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que detectó irregularidades durante la inspección a ambos establecimientos comerciales.

La SIC ordenó “suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas incluyendo las de restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, y cualquier otro espectáculo o evento, mediante el cierre total de los establecimientos de Chía y Bogotá”.

