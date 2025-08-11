Más de 30 animales fueron rescatados de criadero ilegal en Soacha tras reportar condiciones deplorables

Un inédito rescate se logró llevar a cabo en Soacha en el que se encontraron más de 30 animales que estaban en pésimas condiciones, según el reporte de la Alcaldía del municipio. El operativo se llevó a cabo tras las denuncias ciudadanas en las que se reportaron fuertes olores y ruidos constantes en la zona.

Rescatan a más de 30 animales en Soacha

El operativo, liderado por el alcalde Víctor Julián Sánchez en la Comuna 5, permitió el rescate de 12 caninas de razas Pug, Shih Tzu, Boston Terrier, Bulldog Francés, Schnauzer, Yorkshire Terrier, Bulldog Inglés y Teckel. Varios de ellos estaban confinados en guacales pequeños, con hasta tres animales por espacio.

También se encontraron 10 aves ornamentales incluyendo pericos australianos, canarios timbrados españoles y canarios comunes, alojadas en jaulas oxidadas y con presencia de heces en comederos y bebederos.

Así mismo, se encontró un gato de raza única y 25 hámsteres divididos en 15 adultos y 10 neonatos, alojados en tres peceras. Se reportó el hallazgo de dos ejemplares fallecidos.

Dentro de las evidencias también se reportó la presencia de medicamentos vencidos y sustancias inyectables cuya administración por parte de un profesional veterinario no pudo ser confirmada.

Según las autoridades, este operativo forma parte de la estrategia integral del Gobierno de Soacha para combatir el maltrato animal por lo que hicieron un llamado urgente a la ciudadanía de abstenerse a adquirir animales de criaderos ilegales.

“Se invita a la comunidad a no adquirir animales en criaderos ilegales que operan sin permisos ni documentación adecuada. La adopción responsable es la mejor alternativa para brindar un hogar digno a los animales”, precisó el comunicado.

¿Cuál es la importancia de reportar casos de maltrato animal?

El maltrato animal es considerado como un delito en Colombia ya que la existencia de las leyes 2455 de 2025 y 1774 de 2016 permiten condenar este tipo de actos crueles con penas en prisión y multas.

Para reportar casos de maltrato animal en Soacha, las autoridades disponen a la ciudadanía el correo electrónico: contactenos@alcaldiasoacha.gov.co