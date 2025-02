Francia Márquez denunció amenazas contra su vida y aseguró que no se aferrará a un cargo

A pocas horas de que el presidente Gustavo Petro anuncie cambios en su equipo de ministros, la vicepresidenta, Francia Márquez, publicó una carta en la que lanza una fuerte advertencia: asegura que su vida y la de su familia están en peligro debido a las denuncias que ha hecho contra la corrupción y a las críticas dentro del propio gobierno.

En el documento, también deja claro que su objetivo en el Ejecutivo nunca ha sido la burocracia ni la politiquería, sino trabajar por la equidad, la justicia social y la transformación del país. Sin embargo, señala que la falta de herramientas ha hecho que el camino sea más difícil de lo esperado.

En su mensaje, la alta funcionaria recordó que, desde su llegada al Ministerio de Igualdad y Equidad, asumió el reto de construir la entidad desde cero, pues, según sus palabras, cuando asumió el cargo, el ministerio “era solo un papel”.

No obstante, a pesar de los obstáculos, destaca que deja bases sólidas con 24 programas diseñados para cerrar brechas y garantizar derechos fundamentales, muchos de los cuales ya están en ejecución.

Pese a estos avances, la ministra advierte que sus esfuerzos han encontrado resistencia y que su lucha ha tenido consecuencias personales.

De otra parte, aseguró que ha recibido amenazas y ataques que buscan silenciarla.

No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia.

A pesar de ello, deja claro que no cederá ante el miedo y que continuará denunciando la corrupción.

Además, señaló que hay sectores que intentan desacreditarla y vincularla a escándalos políticos con el propósito de dañar su imagen.

“Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía”, dijo, advirtiendo que “cuando el gobierno cede ante el chantaje de quienes susurran en la sombra, es el país entero el que termina pagando el precio”.

Paralelamente, en un audio enviado por WhatsApp la vicepresidenta dijo que revelará la verdad.

Dijo que hay quienes quieren dañar el esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de la Igualdad.

Añadió que no la frenarán y seguirá adelante por quienes no tiene voz en el poder.

Gobernar este país requiere valentía, transparencia y honestidad. Y yo estoy tranquila porque la verdad está de mi lado (…) No olvide por qué estoy aquí. No es por cargo, no es por títulos. Estoy aquí por ustedes.

Y, finalmente, reiteró que cumplirá los compromisos por los cuales fue elegida y seguirá trabajando por Colombia.

No se dejen engañar. Yo no me aferro a un puesto. Me aferro al compromiso por el cual fui elegida. Estoy aquí para cumplirle a la gente. Estoy aquí por un compromiso de país.