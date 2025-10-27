Roy Barreras: “Yo estoy en el centro de las heridas liberales”

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Hoy por Tribuna RCN pasó el exembajador de Colombia en Reino Unido, excongresista y una de las piezas clave del gobierno del presidente Gustavo Petro, Roy Barreras, quien habló sobre las relaciones con Estados Unidos, los errores que ha cometido el gobierno, y de cómo se está terminando de conformar la coalición del Frente Amplio para el 2026.

Noticias RCN: ¿Cómo vamos a poder restablecer esas relaciones con Estados Unidos después de esa profunda crisis?

Roy Barreras: Todas las crisis internacionales que resuelven y deben resolverse a través de canales diplomáticos. He dicho hace varios días que hay que activar los canales diplomáticos nacionales, la Comisión Asesora, y también los multilaterales, las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, los países amigos.

Lo digo por experiencia, Inglaterra, Francia, Alemania tienen intereses económicos y comerciales en este país y seguramente ayudarán a restablecer unas relaciones que no afecten a Colombia y que además corrijan errores, porque por supuesto aquí también se trata de un asunto de soberanía.

El presidente Trump no solamente ha atacado de manera directa a quien representa la institucionalidad colombiana, sino que ha amenazado con intervenciones militares en Colombia y a mí me parece que, pensar que leyes o poderes extranjeros resuelvan el destino de Colombia, es algo que no puede aceptarse.

Noticias RCN: ¿Qué opina de que la propuesta del Frente Amplio para 2026 esté fundamentada en una Asamblea Nacional Constituyente?

Roy Barreras: La idea de la constituyente surge de cierta frustración porque algunas reformas no avanzaron en este Congreso, pero le recuerdo que el primer año de este gobierno construimos la coalición más grande que tuvo cualquier presidente y las reformas avanzaron en un clima de diálogo, de entendimiento, de respeto por los demás.

El nuevo Congreso sin duda estará sintonizado con esa idea de unir a Colombia sin polarizaciones, lejos del odio, para avanzar en un destino común y es que Colombia recupere seguridad, sentido social, justicia social y crecimiento económico.

Noticias RCN: ¿La reforma a la salud del Gobierno Nacional es la que necesita hoy Colombia?

Roy Barreras: Hay que reparar el sistema de salud, por supuesto, y eso implica concertar con todos los actores, los médicos, los pacientes, las clínicas, los hospitales. Ninguna reforma puede imponerse sino concertarse, pero se necesitan, claro, unas reglas de juego. Los ciudadanos hoy tienen temor de que nadie responda por su salud, así que el Estado tiene que garantizarles la vida, y la vida es que no los maten y que no los dejen morir en un hospital. Sabemos hacerlo y habrá que reconstruir el sistema de manera concertada.

Se necesita una reforma, pero una reforma discutida, concertada y acordada con todos.

Noticias RCN: ¿Cuál cree que ha sido el mayor error de este gobierno?

Roy Barreras: Yo creo que cuando posesioné al presidente hace tres años, usted recordará que dije que el gobierno que iniciaba debería ser para todos y para todas las colombianas, para los 50 millones que vivimos aquí y los 10 millones que viven afuera. No fue así por cuenta de la polarización.

Unir al país, cerrar las heridas de la polarización y del odio y también las heridas sociales tiene que ser una prioridad absoluta a partir del próximo 7 de agosto.

Noticias RCN: ¿Y cómo lee esa política de la paz total?

Roy Barreras: El país, los ciudadanos en cada rincón de Colombia que he recorrido exigen y obtendrán seguridad total. Cualquier sometimiento a la justicia implica un Estado fuerte. Si un Estado se sienta débil a la mesa, los delincuentes abusan de la buena fe, que es lo que ha ocurrido. Seguridad total es también seguridad social, seguridad humana y seguridad jurídica para garantizar la inversión extranjera, la inversión interna, el crecimiento de la economía, seguridad contractual.

Noticias RCN: ¿Qué representa realmente Roy Barreras?

Roy Barreras: Yo estoy en el centro de las ideas liberales donde he estado toda la vida y el conocimiento y la experiencia del manejo del Estado, del gobierno. La capacidad para concertar y unir a Colombia creo que es una condición indispensable para quien pueda orientar a Colombia en los próximos años hacia lo que queremos todos. La gente quiere soluciones y no divisiones y quiere, por supuesto, un destino común, un país que avance, que vaya hacia adelante y que no retroceda. Eso haremos y para eso necesitamos la fuerza de todos y de todas sin exclusiones.