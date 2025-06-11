CANAL RCN
“A Manuel Gaona lo mató el M-19”: hijo del magistrado contradice la versión del presidente Petro

El hijo del magistrado inmolado denuncia que indulto a guerrilleros constituye el mayor caso de impunidad en Colombia.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
11:05 a. m.
A 40 años del asalto al Palacio de Justicia, el abogado constitucionalista Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado en el holocausto del Palacio de Justicia, afirmó que su padre fue asesinado por el M-19 y no por el Ejército, como lo indicó el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales.

A Manuel Gaona Cruz obviamente lo mató el M-19 en forma atroz dentro del Palacio de Justicia.

El abogado sustentó su posición asegurando que “hay cuatro testigos presenciales, están en todos los expedientes a través de la historia, nunca su credibilidad fue cuestionada”.

Cuestionan versiones del presidente sobre la toma del Palacio de Justicia hace 40 años

Gaona cuestionó que se tome "la versión de uno de los camaradas" del M-19 sobre los hechos, refiriéndose al presidente Petro, sobre quien indicó que existieron resoluciones de acusación por delitos de terrorismo e incendio en 1992.

Es difícil pensar que los victimarios nos van a decir cómo murieron sus víctimas.

El hijo del magistrado calificó las declaraciones presidenciales como propaganda y no como ejercicio de libertad de expresión o reconstrucción histórica.

Julio César Iglesias señaló que "el asesino del magistrado Gaona es el héroe de Gustavo Petro", en referencia al libro autobiográfico del mandatario donde expresa que se cambió el alias de Aureliano a Andrés por la admiración que sentía por el sicario que asesinó al magistrado Gaona.

Las amenazas que recibió el magistrado Manuel Gaona antes de ser asesinado

Gaona reveló que su padre recibió amenazas del narcotráfico días antes de la toma, cuando preparaba la ponencia sobre extradición.

Pablo Escobar dinamitó a la Nación, asesinó miles de policías, voló un avión en el aire con civiles inocentes (...) se tomó el Palacio de Justicia el día que se estaba decidiendo la extradición a la hora y fecha en que Manuel Gaona presentaba su ponencia.

El constitucionalista denunció que el indulto otorgado al M-19 constituye "el mayor proceso de impunidad en la historia de Colombia", argumentando que los crímenes de lesa humanidad no son indultables según el derecho internacional.

Esos indultos no son válidos en el derecho internacional público.

Sobre la reparación a las víctimas, Gaona fue enfático: "No, no, no, obviamente que no, las víctimas no nos hemos sentido reparadas".

El abogado advirtió que Colombia está "a puertas de regresar al narcoestado" y criticó que la historia del Palacio de Justicia haya sido manipulada y ahora se intente borrar.

