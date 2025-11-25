¿Qué estrategias se impulsan desde el Distrito para eliminar la violencia contra la mujer?

En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de la Mujer de Bogotá reveló cifras que muestran avances y desafíos persistentes en la lucha contra la violencia de género.

Laura Tami, secretaria de la Mujer de Bogotá, informó que los feminicidios tipificados en la ciudad presentan una reducción del 38% con corte al 19 de noviembre: “Este año llevamos 13, a diferencia del año pasado: 21”.

Feminicidios tipificados han caído

Sin embargo, las cifras también revelan aspectos preocupantes. La violencia intrafamiliar mantiene a las mujeres como principales víctimas, representando el 70% de los casos, con un incremento en las denuncias del 23%.

“También reportamos un aumento de las mujeres que están identificadas con riesgo de feminicidio según Medicina Legal”, explicó.

Inauguración de Casa de Justicia

Para fortalecer la atención a víctimas, la Alcaldía de Bogotá inaugurará la octava Casa de Justicia con ruta integral en la localidad de Usme. “En un mismo punto van a poder encontrar a la Fiscalía, la Comisaría de Familia, la Secretaría Distrital de la Mujer y Medicina Legal”, detalló la secretaria.

Adicionalmente, se lanzaron los buses del cuidado, dos unidades móviles (una rural y otra urbana) que complementan las 26 manzanas del cuidado existentes, donde las mujeres pueden solicitar ayuda si son víctimas de violencia.

La estrategia distrital incluye alianzas con el sector privado para ampliar la cobertura. Con Oxxo se establecieron 45 puntos seguros en Suba, iniciativa que se expandirá a otras localidades. Junto a las constructoras Amarilo y Alianza Grupo Inmobiliario, la ruta de atención llegará a cerca de 560 conjuntos residenciales.

“El mensaje clave de las mujeres, demandamos vivir una vida libre de violencia en todos los espacios que habitamos”, afirmó Tami, recordando que este derecho está priorizado por la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.

La secretaria concluyó con un mensaje directo: “Para las mujeres, yo quisiera decirles que no están solas, que hemos sido víctimas de violencias sistémicas, que nos cuesta trabajo identificar, que se acerquen a nuestros servicios”.