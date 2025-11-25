CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué estrategias se impulsan desde el Distrito para eliminar la violencia contra la mujer?

Laura Tami, secretaria de la Mujer, habló con Noticias RCN en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
01:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de la Mujer de Bogotá reveló cifras que muestran avances y desafíos persistentes en la lucha contra la violencia de género.

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas
RELACIONADO

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas

Laura Tami, secretaria de la Mujer de Bogotá, informó que los feminicidios tipificados en la ciudad presentan una reducción del 38% con corte al 19 de noviembre: “Este año llevamos 13, a diferencia del año pasado: 21”.

Feminicidios tipificados han caído

Sin embargo, las cifras también revelan aspectos preocupantes. La violencia intrafamiliar mantiene a las mujeres como principales víctimas, representando el 70% de los casos, con un incremento en las denuncias del 23%.

“También reportamos un aumento de las mujeres que están identificadas con riesgo de feminicidio según Medicina Legal”, explicó.

Inauguración de Casa de Justicia

Para fortalecer la atención a víctimas, la Alcaldía de Bogotá inaugurará la octava Casa de Justicia con ruta integral en la localidad de Usme. “En un mismo punto van a poder encontrar a la Fiscalía, la Comisaría de Familia, la Secretaría Distrital de la Mujer y Medicina Legal”, detalló la secretaria.

Siguen los feminicidios: Yuri Pineda fue asesinada por su expareja en plena vía pública de Medellín
RELACIONADO

Siguen los feminicidios: Yuri Pineda fue asesinada por su expareja en plena vía pública de Medellín

Adicionalmente, se lanzaron los buses del cuidado, dos unidades móviles (una rural y otra urbana) que complementan las 26 manzanas del cuidado existentes, donde las mujeres pueden solicitar ayuda si son víctimas de violencia.

La estrategia distrital incluye alianzas con el sector privado para ampliar la cobertura. Con Oxxo se establecieron 45 puntos seguros en Suba, iniciativa que se expandirá a otras localidades. Junto a las constructoras Amarilo y Alianza Grupo Inmobiliario, la ruta de atención llegará a cerca de 560 conjuntos residenciales.

“El mensaje clave de las mujeres, demandamos vivir una vida libre de violencia en todos los espacios que habitamos”, afirmó Tami, recordando que este derecho está priorizado por la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.

La secretaria concluyó con un mensaje directo: “Para las mujeres, yo quisiera decirles que no están solas, que hemos sido víctimas de violencias sistémicas, que nos cuesta trabajo identificar, que se acerquen a nuestros servicios”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Fiscal Luz Adriana Camargo fue denunciada por prevaricato tras revelaciones de archivos de alias Calarcá

Fiscalía General de la Nación

Fiscal general rompe el silencio sobre escándalo de las disidencias: ¿Información se conoció hace meses?

Disidencias de las Farc

Exclusivo | Captura de alias Marcos, hombre cercano a 'Calarcá', se habría caído por filtraciones de información del Ejército

Otras Noticias

Mercado de Fichajes

Harry Kane habló sobre la opción de ir al Barcelona: ¿Se acaba la sociedad con Luis Díaz?

El goleador del Bayern Múnich protagonizó uno de los rumores más importantes del mercado de fichajes, hablando sobre la posibilidad de ir al FC Barcelona

Finanzas personales

Reconocido banco lanza novedoso CDT que dará rentabilidad mensual: así funcionará

Estos serán los beneficios que tendrán los clientes con este CDT.

Venezuela

Venezuela lanzó un ultimátum de 48 horas a aerolíneas en plena estampida de vuelos cancelados

Artistas

¡Reconocida actriz colombiana será mamá primera vez! Así confirmó su embarazo

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales