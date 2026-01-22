“El costo implícito va a ser extremadamente alto”: presidente de la Cámara de Comercio entre Ecuador y Colombia sobre crisis comercial

La suspensión energética anunciada por el gobierno de Gustavo Petro marca el inicio de una crisis comercial entre Colombia y Ecuador que amenaza con encarecer productos y afectar miles de millones de dólares en intercambio bilateral. La medida entra en vigor este martes a las 6:00 de la tarde y genera alarma en el sector empresarial ecuatoriano.

En entrevista con A lo que vinimos, conducido por Johana Amaya, el presidente de la Cámara de Comercio entre Ecuador y Colombia, Freddy Cevallos, advirtió sobre las consecuencias inmediatas que enfrentará su país.

"El momento en el que nosotros vamos a conseguir para fabricar, para movernos y convivir, el costo que vamos a tener implícito va a ser extremadamente alto, mucho más allá, incluso que este que esa reciprocidad que tiene Colombia con incluir también un arancel similar del treinta por ciento", señaló el dirigente gremial.

Impacto en materias primas y precios finales

Cevallos explicó que Ecuador compra a Colombia cerca de dos mil millones de dólares anuales, de los cuales "el sesenta por ciento aproximadamente corresponden a materias primas para generación de productos terminados, como son chocolatería, caramelos, productos terminados, ropa, etcétera, etcétera, productos farmacéuticos, productos de belleza".

Estos productos recibirán un impacto directo del 30% en su precio, según el presidente de la Cámara binacional. "Probablemente muchos productos se van a vender, pero se va a llegar a que sus precios van a ser poco competitivos", advirtió Cevallos sobre las consecuencias del arancel recíproco implementado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Riesgos para la inversión y la competitividad

El sector empresarial ecuatoriano reaccionó con preocupación ante estas medidas. "En duda y preocupación, hay molestia, hay afectación, fíjense, estamos comenzando un año nuevo. Lo que acaba de suceder es un cambio completo en relación a las acciones y decisiones que muchas industrias se ha tomado", expresó Cevallos.

El dirigente enfatizó que la situación podría afectar la inversión extranjera en Ecuador. "Que la única forma en que nuestro país realmente puede seguir avanzando es dar inversión extranjera. Y cambios como estos no generan confianza. Obviamente esta inversión mira a vez hacia otro lado", concluyó.

La crisis energética obliga a Ecuador a buscar alternativas de suministro eléctrico a costos significativamente más elevados que los acordados previamente con Colombia, mientras el sector productivo evalúa el impacto de los nuevos aranceles en su cadena de abastecimiento y competitividad comercial.