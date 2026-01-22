CANAL RCN
Crisis en la frontera: gremios colombianos alertan por impacto de nuevos aranceles de Ecuador

Comerciantes se encuentran bajo expectativa por una solución que evite el desempleo masivo y el debilitamiento del comercio formal.

enero 22 de 2026
01:07 p. m.
La tensión diplomática entre Colombia y Ecuador se refleja con fuerza en la frontera de Rumichaca, donde comerciantes y gremios expresan su preocupación ante la medida anunciada por el gobierno ecuatoriano de incrementar los aranceles.

“Colombia debería acudir a la CAN": presidente de la Cámara Colombiana de la Energía sobre la crisis con Ecuador
En el puente internacional, decenas de camiones esperan el trámite de sus documentos, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro del comercio binacional.

Según autoridades locales, cerca de 500.000 toneladas de mercancía podrían dejar de movilizarse si la medida entra en vigor, lo que representaría un déficit de 60 cargas diarias en el paso fronterizo.

El 30% de la actividad del comercio exterior en la zona genera empleo directo para familias vinculadas al transporte, que cuenta con un parque automotor de más de 3.000 vehículos.

¿La ausencia de diálogo diplomático está profundizando la crisis arancelaria entre Colombia y Ecuador?
Riesgo de desempleo y auge del contrabando

Los gremios advierten que la disminución de importaciones y exportaciones no solo afectaría la estabilidad laboral, sino que también podría fortalecer las economías informales. El contrabando, señalan, se incrementaría de manera significativa, generando distorsiones en sectores como el calzado, la ropa y los repuestos para vehículos.

El alcalde de Ipiales, José Amilcar Pantoja, manifestó su preocupación por los efectos inmediatos en la región: “Estas circunstancias no afectan solo la economía, sino que generan incertidumbre de inversión, estimulan el contrabando y rompen las buenas relaciones entre los gobiernos de Colombia y Ecuador”.

Gobierno Nacional anunció impuestos del 30% a Ecuador en respuesta a los aranceles impuestos por Daniel Noboa
Llamado a retomar la vía diplomática

En Nariño, las centrales de intermediación aduanera, empresas de almacenamiento estratégico y transportadores se sienten directamente amenazados por la crisis. Los gremios insisten en que la única salida viable es retomar los canales diplomáticos para evitar que las economías locales y nacionales se vean golpeadas.

¿Cuál podría ser el impacto económico de la imposición de aranceles a productos colombianos en el Ecuador?
El panorama en la frontera es de preocupación e incertidumbre, con comerciantes y autoridades en alerta ante el posible impacto de los nuevos aranceles. La expectativa está puesta en que los gobiernos de ambos países encuentren una solución que evite el desempleo masivo y el debilitamiento del comercio formal.

