Sicarios asesinaron al líder social Julián Arenas en Chaparral, Tolima

Los criminales atacaron a la víctima en la vereda Las Juntas, zona rural del departamento donde hay presencia de grupos armados.

noviembre 18 de 2025
02:36 p. m.
Un nuevo caso de violencia contra líderes sociales sacude a Colombia. Julián Arenas fue asesinado por sicarios en la vereda Las Juntas, corregimiento de La Marina, municipio de Chaparral, departamento del Tolima.

Las autoridades locales han convocado un consejo de seguridad urgente para coordinar acciones que permitan la captura de los responsables del crimen.

La Policía Nacional solicitó el apoyo de la Defensa Civil para recuperar el cuerpo de Arenas, que posteriormente fue trasladado al casco urbano del municipio.

El hecho ocurrió en una zona rural donde la presencia de grupos armados ilegales ha generado preocupación constante entre las comunidades y las organizaciones de derechos humanos.

Aterradora cifra de líderes sociales asesinados en 2025

Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con este homicidio Colombia alcanza 174 líderes sociales asesinados en lo que va de 2025.

Esta cifra resulta alarmante al compararla con los 173 casos registrados durante todo el año 2024, lo que evidencia que en los primeros meses del año actual ya se superó el total de homicidios del periodo anterior.

La violencia contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios se ha convertido en una problemática recurrente en diferentes regiones colombianas.

Estos son los departamentos donde hay más asesinatos de líderes sociales

Los departamentos con mayor incidencia de estos crímenes incluyen zonas con presencia de cultivos ilícitos, explotación minera ilegal y disputas territoriales entre grupos armados.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos han manifestado su preocupación por la situación en Colombia, señalando que estos asesinatos representan un ataque directo contra la construcción de paz y el trabajo comunitario.

Los líderes sociales desempeñan funciones cruciales en sus territorios, desde la defensa ambiental hasta la representación de comunidades vulnerables.

