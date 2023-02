Sindicatos de la Cancillería rechazan nombramiento de embajador de Colombia en México: esto es lo que se sabe

A los meses de que el presidente Gustavo Petro, tomara el poder de la Casa de Nariño, este comenzó a hacer una serie de nombramientos específicamente en embajadas del mundo que ha generado lluvia de críticas. Pero, ¿por qué?, uno de los mayores cuestionamientos al respecto, es que las personas que han asumido algunos cargos habrían llegado hasta ahí por amiguismos, más no por su hoja de vida y méritos, un asunto que desde campaña el Pacto Histórico refutó.

A finales del año pasado comenzaron a especularse los nombramientos de algunos embajadores en distintos países del mundo por parte del canciller Álvaro Leyva. Uno de estos fue el de Moisés Ninco Daza, como embajador en México, un personaje que al parecer no tiene título profesional y es este uno de los requisitos que deben cumplirse para tener el cargo.

En su momento, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia, (Unidiplo), uno de los sindicados gremiales de la Cancillería, mostró su preocupación por dichos nombramientos.

Pasaron un par de meses y la noticia siguió tomando eco. Ante esto, la Unidiplo, anunció que demandará el inminente nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daz, como embajador de Colombia en México. La unión de funcionarios destaca que no se ha publicado aún la hoja de vida de Ninco Daza en la página de la Presidencia de la República, asimismo, reafirman en que el embajador no cuenta con titulo profesional y tiene solo 2 años y 5 meses de experiencia laboral, además, no tiene relación alguna con la diplomacia.

En el 🧵a continuación, les contamos por qué nuestra Unión se ve en la lamentable obligación de demandar el inminente nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como Embajador de Colombia en México.#PrimeroElMerito — UNIDIPLO (@unidiplo) February 8, 2023

“El manual de funciones de la Cancillería establece como requisitos para ocupar el cargo de Embajador tener título profesional, título de posgrado y experiencia profesional relacionada. Ninguno de estos requisitos se cumple en este caso”, destacaron.

También precisaron que el Decreto 1083 de 2015, la norma de mayor jerarquía ratifica dichos requisitos, puntualizando en que estos “no podrían ser disminuidos ni aumentados”. Por otro lado, establece un sistema de equivalencias para cumplir algunos requisitos. “Puntualmente, establece la posibilidad de suplir el título de posgrado por 2 años de experiencia profesional, siempre que se acredite título profesional. El título profesional, a su vez, no es sujeto de ninguna equivalencia. En cualquier caso, incluso si el designado lo acreditase, su experiencia profesional apenas sería suficiente para suplir su falta de título de posgrado. A modo de ilustración, el señor Ninco no podría ni siquiera postular al concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular”, apuntaron.

La Unidiplo señala que para que Ninco Daza, pudiera participar en el concurso de méritos tendría que acreditar un título profesional, así como un manejo avanzado del idioma inglés. “Actualmente, hay más de 50 funcionarios de Carrera en el rango de Embajador que no ocupan la jefatura de Misión de una Embajada de Colombia en el exterior. Dos de ellos, por lo demás, ya desempeñan sus funciones en la Embajada de Colombia en México. Cualquiera de estos funcionarios habría sido idóneo para esta designación. Incluso, habría podido el Gobierno designar a una persona de su entera confianza que no perteneciera a la Carrera y que cumpliera efectivamente con los escasos requisitos que fija la ley para ello”, apuntaron.

En diálogo con NoticiasRCN.com, Nicolás Covaría López, secretario de la carrera diplomática y consular colombiana, señaló que es importante que los connacionales sepan que la Cancillería se conforma de dos grandes sindicatos: Unidiplo, que es un únicamente dirigido para diplomáticos y Semrex; donde no solo hay diplomáticos de carrera, sino que hay personas en calidad de provisionalidad, contratistas y auxiliares administrativos. También señaló que este tipo de nombramientos sin duda alguna son vistas por ambos sindicatos con alta preocupación.

“Desde la candidatura del presidente Gustavo Petro, él era consciente de la necesidad de fortalecer el servicio diplomático que no es solamente un asunto de representación de los intereses del Estado, sino la mejor forma de hacerlo. Nosotros somos de los servicios mejor profesionalizados dentro de la región y me refiero al cargo de embajador”, apuntó Covaría López.

También explicó que más del 90% de las personas que están en el cargo de embajador en países como Perú son de carrera diplomática. “Por ejemplo en Brasil el 98% de los embajadores son de carrera diplomática y en España el 99%. Nosotros no tenemos problema en que haya un representante político, lo que queremos es que entiendan la gravedad de que la gente que cursa la carrera diplomática tiene una serie de requisitos. Hablar un segundo idioma y tener un pregrado. Cuando se pone esto en contexto, además de que nosotros tenemos una serie de escalafones en las que somos primer, segundo y tercer secretario, después ascendemos a otros puestos, entonces hablamos de una carrera que toma 30 años”, explicó.

Asimismo, aseveró que los embajadores colombianos pasan por una serie de exámenes del más alto nivel donde se retan sus conocimientos, pero lo más importante, sus capacidades de entender los intereses del país y sobre todo, los del Estado. “Con esto me refiero a que en muchas ocasiones todos los embajadores en Colombia han estado familiarizados o entienden al menos sobre el servicio consular colombiano. Eso además les da una perspectiva de la política exterior colombiana. Hay unos requerimientos para los embajadores, en que tengan estudios de posgrado, y además se anima a que hablen un tercer idioma. Lo que nosotros estamos viendo acá es que está bien que una persona de la más cercana confianza del presidente sea representante para x o y estado, pero lo mínimo que se pide es que esas personas cumplan a cabalidad con los requisitos”, destacó.

Nicolás Covaría López, puntualiza en que al menos se debe cumplir con el título de posgrado y si no se tiene este, al menos deben existir dos años que avalúen un título de posgrado. “Estamos hablando que los embajadores además deben haber trascendido o llevado una carrera por más de 20 años en un área que sea de interés para cumplir o ejercer el ejercicio diplomático”, dijo.

Asimismo, explicó que para el caso puntual de México, se exige o por lo menos se espera que la representación de Colombia ante ese país sea del más alto nivel, “esto se debe porque en países como México también sus embajadores son personas que hasta hace unos años, la cifra de embajadores de carrera eran por encima del 75% y se ve las calidades de los representantes mexicanos alrededor del mundo, sobre todo en países que consideran estratégicos y que al menos cuentan con un posgrado y hablan dos, tres y cuatro idiomas. Esto no solo es considerado un factor de capacidad sino de respeto”, indicó.

A raíz de esto, puntualizó en que “es una persona que no cumple con los mínimos estándares. Que no estamos de acuerdo porque que hay embajadores de carrera disponibles para cubrir dicho cargo. Nosotros expresamos todo nuestro apoyo hacia la demanda que se ha ejercido por parte de Unidiplo. Esto es un cúmulo de situaciones que no solo se reducen al nombramiento de este tipo de personas. Aunque no tengo el nombre, también estamos hablando que para el cargo de segundo secretario, se nombró a una persona que ha estudiado modas y especializado en calzado y aún así, fue nombrado en un consulado en España”.

Por otro lado, dijo que esta práctica se ha hecho muy reiterativa por parte de este Gobierno. “El presidente entiende sobre todo el mensaje que se le da a la contraparte. Y que esto no solamente implica un gasto administrativo, implica un gasto al erario público, porque en el momento en que la demanda prospere y el Gobierno decida seguir adelante con un nombramiento de este tipo, porque muchas veces lo que hacen es retrasarlo en los tribunales, cuando la demanda prospera a las personas que se trasladan en el exterior se les dan unos gastos por traslados. Nosotros tenemos que cubrir nuestros gastos familiares, búsqueda de vivienda, pagar colegio, salud y todos los gastos que implica cambiar de residencia cada cuatro años”, apuntó.

Por último, reafirmó que Unidiplo y Semrex, los dos sindicatos del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazan tajantemente esta situación. “No aceptamos bajo ningún medio que este tipo de circunstancias se den. Sobre todo, porque hay algo muy básico, y es que hay gente que se está preparando para esto”, aseveró.

En el caso especial del sindicato Unidiplo, este señaló a través de sus redes sociales que desde su fundación en 2020, han demandado consistentemente los nombramientos en el servicio exterior que no cumple con los requisitos de ley y que debilitan la capacidad de la diplomacia colombiana. “Hemos tenido la triste obligación de demandar 22 nombramientos que no cumplen con dichos requisitos desde el mes de octubre, a pesar de las promesas hechas al pueblo colombiano por Gustavo Petro y Álvaro Leyva”, destacaron.

