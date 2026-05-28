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“Tarimazo disfrazado de reunión”: Carol Borda sobre los eventos de campaña de Iván Cepeda

Analistas fijaron sus posiciones sobre presuntas irregularidades en la campaña del candidato de izquierda, Iván Cepeda.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
11:18 a. m.
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La campaña presidencial se intensifica a tres días de las elecciones; uno de los temas que domina el debate nacional son los cuestionados eventos masivos del candidato Iván Cepeda.

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La decisión de la campaña de Iván Cepeda de realizar eventos masivos catalogados como reuniones de coordinación ha generado polémica entre analistas y opositores.

Carol Borda, representante electa a la Cámara de Representantes, calificó estas actividades como irregulares:

Evidentemente es un quiebre a la norma, es un tarimazo disfrazado de reunión de coordinación de campaña.

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¿Irregularidades en los eventos masivos de la campaña de Iván Cepeda?

Borda recordó que la costumbre en Colombia es que este tipo de eventos no se realizan una semana antes de las elecciones, y agregó que representa.

Un poco más de lo que siempre hemos visto en el gobierno Petro: romper la ley y que no pase nada.

Por su parte, el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, coincidió en señalar la gravedad de la situación: "Cuando uno no respeta las instituciones, y eso es lo que ha hecho Gustavo Petro, el Estado deja de perder lo principal que es el concepto del orden y el respeto por las instituciones".

Londoño criticó también la intervención presidencial en la campaña, afirmando que "todos los días están haciendo política de una forma indebida".

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El panorama interno de la derecha ad portas de las elecciones

El debate también abordó la fragmentación de los sectores de derecha, con enfrentamientos particularmente duros entre las campañas de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Por su parte, Londoño advirtió sobre los riesgos de esta división: "No se dieron cuenta en las dos campañas y se atacaron entre ellas por buscar ese fervor popular".

Necesitamos unidad, gane el que gane, porque necesitará un Congreso que le ayude a tomar las decisiones difíciles.

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