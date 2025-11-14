¡Tembló en Colombia con una magnitud cercana a 4.0 hoy 14 de noviembre de 2025! Atento al reporte

El Servicio Geológico Colombiano reportó que este 14 de noviembre de 2025 hubo un temblor que tuvo una magnitud que estuvo muy cerca de los 4.0.

Además, también se han presentado al menos otros seis movimientos telúricos.

¿En qué municipios se han sentido? ¿De cuánto han sido sus profundidades? Descubra qué es lo que ha detallado la entidad.

Este fue el temblor que se sintió en Colombia hoy 14 de noviembre de 2025 y tuvo una magnitud cerca de los 4.0

5:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 14 de abril de 2025?

12:11 a.m.

Epicentro: Pitalito, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

12:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

12:24 a.m.

Epicentro: Girón, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 11 de Girón (Santander) y a 14 de Bucaramanga (Santander).

3:07 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 39 de Dabeiba (Antioquia) y a 46 de Uramita (Antioquia).

3:23 a.m.

Epicentro: Tadó, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 79 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Pueblo Rico (Risaralda), a 30 de Bagadó (Chocó) y a 34 de San José del Palmar (Chocó).

3:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

6:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 2 de Los Santos (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).