CANAL RCN
Colombia Video

¡Tembló ampliamente en Colombia este domingo 16 de noviembre de 2025! Esto se reportó

¿En dónde fueron los temblores y en qué municipios se sintieron? Descubra los detalles completos.

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
08:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano ha alertado varios temblores en el país durante este 16 de noviembre de 2025.

El más reciente, con corte hasta las 9:00 de la noche, se reportó en Huila y superó los 2.0 de magnitud.

¡Tembló en Colombia con una magnitud cercana a 4.0 hoy 14 de noviembre de 2025! Atento al reporte
RELACIONADO

¡Tembló en Colombia con una magnitud cercana a 4.0 hoy 14 de noviembre de 2025! Atento al reporte

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en el país? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha reportado en Colombia hoy 16 de noviembre de 2025

  • 7:00 p.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Gigante (Huila), a 21 de Garzón (Huila) y a 30 de Hobo (Huila).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 16 de noviembre de 2025

  • 1:58 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 16 de Jordán (Santander).

  • 3:11 a.m.

Epicentro: San Vicente del Chucurí, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de San Vicente de Chucurí (Santander), a 13 de Betulia (Santander) y a 27 de El Carmen (Santander).

  • 4:04 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Betulia (Santander) y a 17 de Jordán (Santander).

  • 6:12 a.m.

Epicentro: Cañasgordas, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Cañasgordas (Antioquia), a 15 de Sabanalarga (Antioquia) y a 19 de Giraldo (Antioquia).

  • 9:09 a.m.

Epicentro: Cañasgordas, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Peque (Antioquia), a 17 de Cañasgordas (Antioquia) y a 21 de Frontino (Antioquia).

  • 1:00 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 1:12 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 2:04 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

  • 2:11 p.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 24 de Medina (Cundinamarca) y a 36 de Restrepo (Meta).

  • 2:26 p.m.

Epicentro: Curumaní, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 107 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Curumaní (Cesar), a 27 de Chiriguaná (Cesar) y a 41 de Chimichagua (Cesar).

  • 5:23 p.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 68 kilómetros.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Juan de Acosta (Atlántico), a 32 de Puerto Colombia (Atlántico) y a 36 de Piojó (Atlántico).

¿Los sintió? ¡Tembló masivamente en Colombia hoy 13 de noviembre de 2025!
RELACIONADO

¿Los sintió? ¡Tembló masivamente en Colombia hoy 13 de noviembre de 2025!

  • 6:34 p.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 88 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 11 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 16 de Toro (Valle del Cauca).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corrupción

Alarma por multitud de contratos firmados justo antes de la Ley de Garantías

Educación

¿Qué esperan los jóvenes de la educación en Colombia?: encuesta revela su percepción y necesidades actuales

Vía al Llano

Vía al Llano: aparecen nuevas grietas tras la reapertura del kilómetro 18

Otras Noticias

La casa de los famosos

¡La Casa de los Famosos Colombia 2026 tiene una nueva participante confirmada! Ella es

El país decidió a la cuarta habitante de la próxima temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026. Esto sucedió.

Donald Trump

Presidente Trump sugiere que podría conversar con Nicolás Maduro

El anuncio se da poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara que planean clasificar como organización terrorista al Cartel de los Soles, con el que relacionan al líder del régimen.

Copa BetPlay

¡Quedó definida la final de la Copa BetPlay 2025! Este será el rival de Independiente Medellín

Cuidado personal

Riesgos de aguantar las ganas de miccionar: expertos explican sus consecuencias

Criptomonedas

Wallib impulsa el uso diario de criptomonedas y proyecta expansión regional