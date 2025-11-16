¡Tembló ampliamente en Colombia este domingo 16 de noviembre de 2025! Esto se reportó

El Servicio Geológico Colombiano ha alertado varios temblores en el país durante este 16 de noviembre de 2025.

El más reciente, con corte hasta las 9:00 de la noche, se reportó en Huila y superó los 2.0 de magnitud.

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en el país? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha reportado en Colombia hoy 16 de noviembre de 2025

7:00 p.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Gigante (Huila), a 21 de Garzón (Huila) y a 30 de Hobo (Huila).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 16 de noviembre de 2025

1:58 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 16 de Jordán (Santander).

3:11 a.m.

Epicentro: San Vicente del Chucurí, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de San Vicente de Chucurí (Santander), a 13 de Betulia (Santander) y a 27 de El Carmen (Santander).

4:04 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Betulia (Santander) y a 17 de Jordán (Santander).

6:12 a.m.

Epicentro: Cañasgordas, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Cañasgordas (Antioquia), a 15 de Sabanalarga (Antioquia) y a 19 de Giraldo (Antioquia).

9:09 a.m.

Epicentro: Cañasgordas, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Peque (Antioquia), a 17 de Cañasgordas (Antioquia) y a 21 de Frontino (Antioquia).

1:00 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

1:12 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

2:04 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

2:11 p.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 24 de Medina (Cundinamarca) y a 36 de Restrepo (Meta).

2:26 p.m.

Epicentro: Curumaní, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 107 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Curumaní (Cesar), a 27 de Chiriguaná (Cesar) y a 41 de Chimichagua (Cesar).

5:23 p.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 68 kilómetros.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Juan de Acosta (Atlántico), a 32 de Puerto Colombia (Atlántico) y a 36 de Piojó (Atlántico).

6:34 p.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 88 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 11 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 16 de Toro (Valle del Cauca).