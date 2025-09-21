CANAL RCN
Colombia Video

¿Tiene Colombia la capacidad suficiente para fabricar su propio armamento? Esto dijo el ministro de Defensa

Según información, de las armas que tendrían las Fuerzas Militares colombianas, solo el 1,3% fueron fabricadas en el país.

septiembre 21 de 2025
07:51 p. m.
El presidente Petro se lanzó al agua asegurando que las Fuerzas Militares del país van a dejar de depender de Estados Unidos, algo que cuestiona si Colombia está o no preparada para poder fabricar su propio armamento.

¿Colombia tiene la capacidad de fabricar su propio armamento?

Según información, de las más de 1.200.000 armas que tendrían las Fuerzas Militares colombianas, solo el 1,3% fueron fabricadas en el país.

Colombia, durante muchos años, mantuvo una alianza estratégica con los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Esa alianza, antes fuerte y sólida, era el motivo principal para que el país norteamericano enviara cada año a Colombia cerca de 500 millones de dólares, es decir, cerca de 2 billones de pesos.

Con el dinero, también llegaban donaciones, como cascos tácticos, chalecos antibalas, armas o vehículos blindados, pero ahora, con la descertificación que anunció el Gobierno de Donald Trump para Colombia, el escenario será completamente diferente.

“En el caso colombiano, la intención es que nuestros medios, nuestras aeronaves, específicamente las que empleamos en la erradicación que son helicóptero UH 60 Black Hawk, operados por la Policía Nacional y algunos de ellos son del Gobierno de los Estados Unidos, es que sean de propiedad de Colombia”, dijo Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

La orden del presidente Gustavo Petro, al ministro de Defensa, es que Colombia elabore sus propias armas de manera autónoma e independiente.

Sin embargo, el gran problema, se centra en que en este preciso momento Colombia no está preparada para la elaboración de armas a gran escala. Esta transición, según lo confirmó el jefe de cartera a Noticias RCN, podría tardar casi una década.

¿Cuándo podrá Colombia fabricar su propio armamento?

“Esa transición puede durar entre uno y 10 años y depende de la capacidad que se va a adquirir. Por ejemplo, en temas de drones, ya empezamos a fabricarlos y eso a corto plazo, pero a mediano plazo a largo plazo, ya son otras capacidades como los vehículos blindados”, añadió.

Las cifras oficiales no dan luces ni esperanza. Según el informe de gestión de Indumil del año 2024, Colombia fabricó en ese año, solamente 12.455 armas, para los más de 325.000 uniformados que tiene el Ejército y la Policía. Es decir, fabricó armas solamente para el 3,8% de los uniformados activos en el país.

Entonces surge la pregunta, ¿Tiene Colombia la capacidad para elaborar sus propias armas, sin depender de alianzas, como la que mantuvo por más de 30 años con Estados Unidos?

Otras Noticias

