Cuatro mineros murieron por inhalación de gases en Segovia

En el municipio de Segovia, nordeste de Antioquia, se presentó un nuevo accidente minero que dejó cuatro personas fallecidas. A diferencia de otros casos registrados en la zona, esta vez no se trató de un derrumbe, sino de la acumulación de gases al interior de un socavón.

De acuerdo con los reportes, la comunidad reaccionó de inmediato intentando salvar la vida de los trabajadores informales. Seis de ellos lograron salir con lesiones leves o afectaciones por la inhalación, pero cuatro no sobrevivieron.

Rescate y labores de emergencia

La unidad de salvamento minero, las autoridades locales y habitantes del sector participaron en las labores de rescate. Según los testimonios, tres de los mineros ingresaron al socavón sin percatarse de la presencia de gases tóxicos y fallecieron en el lugar.

Al notar que no regresaban, otro compañero entró para verificar lo ocurrido; aunque inicialmente logró salir mareado, volvió a ingresar tras un intento de ventilación y perdió la vida al inhalar nuevamente los gases acumulados.

Víctimas identificadas y dolor en la comunidad

Los mineros fallecidos fueron identificados como Luis Arnoldo Varela, Yesid Córdoba, Gilmar Velázquez y Juan Carlos Valbuena, todos entre los 22 y 28 años de edad. La tragedia ha generado profunda tristeza en Segovia, municipio marcado por la minería informal y los riesgos que esta actividad implica.

Las autoridades confirmaron que la investigación sobre las causas del accidente continúa, mientras la comunidad exige mayores medidas de seguridad para evitar que hechos similares se repitan.