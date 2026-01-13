Tras accidente de Yeison Jiménez autoridades hablan sobre uso de celular del piloto durante despegue

Uno de los videos más comentados en redes sociales, fue uno compartido por uno de los ocupantes de la aeronave que transportaba a Yeison Jiménez, momentos previos al accidente que les costó la vida. En él, se evidencia que el piloto estaba usando el celular justo antes de despegar.

Ante los cuestionamientos que surgieron sobre estas imágenes, el capitán Juan José Navia, director del Servicio Aéreo de Boyacá (AeroBoyacá), conversó en La FM de RCN Radio en donde respondió algunas dudas con respecto a este siniestro.

¿Se puede usar el celular previo a maniobras de despegue?

Sobre el uso del teléfono móvil, el capitán Juan José Navia afirmó que “revisar el celular antes del vuelo es completamente normal” en la aviación actual. Explicó que los pilotos utilizan aplicaciones especializadas que permiten acceder a información meteorológica, datos de pista y cartas de navegación necesarias para el vuelo.

RELACIONADO Juan Pablo Raba contó detalles acerca de la premonición que tuvo Yeison Jiménez sobre su fallecimiento

Además, indicó que los equipos del avión se enlazan mediante Bluetooth a dispositivos móviles, lo que facilita la descarga permanente de datos operativos. Según explicó, estas herramientas permiten observar información técnica y visualizar, por ejemplo, aviones en vivo en la pantalla del dispositivo, por lo que consideró probable que el piloto estuviera verificando alguna de estas funciones durante el carreteo.

¿Sobrepeso en la avioneta donde falleció Yeison Jiménez?

En relación con el peso y cargue de la aeronave, Navia señaló que en este tipo de aviación la responsabilidad final recae directamente en el capitán del avión.

Detalló que, de manera general, se asignan 10 kilogramos de equipaje por pasajero, aunque existen figuras de apoyo o despachos que refuerzan los procedimientos. Aun así, enfatizó que “el piloto es quien decide cómo queda el avión antes del despegue”.