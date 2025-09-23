Durante la situación de desastre, el Gobierno no giró los recursos: sin dinero para emergencias

La declaratoria de emergencia por la ola invernal, emitida por el presidente Gustavo Petro en noviembre 2024, ha enfrentado obstáculos graves en su implementación.

RELACIONADO Olmedo López declara ante la Corte Suprema de Justicia por escándalo de la UNGRD

“Se declara situación de desastre en todo el país en virtud de la variabilidad climática generadora de impactos imprevisibles”, anunció aquel 10 de noviembre el mandatario.

Nueve meses sin recursos

Un informe conocido por Noticias RCN revela que, hasta agosto de este 2025, el Ministerio de Hacienda no había transferido los fondos para atender las emergencias causadas por las fuertes lluvias.

Según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), durante los nueve meses tras la declaratoria, no se realizó ningún traslado presupuestal específico para atender la situación de desastre nacional. Esta demora afectó no solo a la entidad, sino también a alcaldías y gobernaciones que no pudieron recibir recursos para enfrentar las emergencias.

“No se ha presentado ninguna transferencia de recursos presupuestales a los entes territoriales para atender la emergencia derivada de la declaratoria”, indicó el documento de la UNGRD.

La entidad confirmó que el Ministerio de Hacienda finalmente giró 200.000 millones de pesos hace algunos días. Sin embargo, esta cifra representa solo una décima parte del total de $1.9 billones destinados en un principio.

El regreso de fuertes lluvias

Adicionalmente, la situación se torna aún más preocupante considerando que la declaratoria de emergencia finaliza en noviembre, coincidiendo con el período en el que volverían las fuertes lluvias.

RELACIONADO Comisión de Acusación inicia indagación contra la fiscal Luz Adriana Camargo por el caso de la UNGRD

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer sus predicciones para corto, mediano y largo plazo. Puntualmente, para noviembre la proyección es la siguiente para las regiones: