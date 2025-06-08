Uribe rompe el silencio: “Ya estoy cumpliendo la prisión domiciliaria con identificación de preso”

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, publicó un contundente comunicado horas después de conocerse que fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria. En el documento, el exmandatario aseguró que ya se encuentra privado de la libertad y lanzó un mensaje político de cara al futuro del país.

“Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro. Me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes con la identificación de preso”, afirmó Uribe, haciendo alusión al inicio formal del cumplimiento de la pena, impuesta por el delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y fraude procesal.

El comunicado se da justo después de que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, oficializara la condena de 144 meses de prisión, equivalente a 12 años, además de una multa de 2.420 salarios mínimos legales vigentes (más de 3.400 millones de pesos) y una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 100 meses y 20 días. Una decisión judicial sin precedentes en la historia reciente del país, al tratarse del primer expresidente condenado en Colombia.

“Derrotar la naciente mordaza neocomunista”

En su mensaje, Uribe también lanzó duras críticas al Gobierno actual y advirtió sobre el rumbo que, según él, está tomando Colombia.

“Continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista porque, si se consolida, acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”, aseguró, dejando claro que seguirá activo políticamente, a pesar de las restricciones legales que conlleva su condena.

RELACIONADO Álvaro Uribe Vélez es declarado culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal

Uribe ha sido hallado culpable por presuntamente intentar manipular testigos para favorecer su causa judicial, en un proceso que duró más de 13 años. Aunque su defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, solicitó que pudiera continuar el proceso de apelación en libertad, la jueza determinó que debía iniciar el cumplimiento de la pena de inmediato.

La sentencia no solo representa un momento histórico para la justicia colombiana, sino que también reconfigura el panorama político del país. El exmandatario, quien ha sido una de las figuras más influyentes en la vida pública nacional en las últimas dos décadas, deberá ahora enfrentar su defensa desde su residencia, en calidad de preso domiciliario.