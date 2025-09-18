CANAL RCN
¿Uribismo y Partido de La U con Juan Carlos Pinzón?

Los detalles de la reunión en la que además estuvo José Obdulio Gaviria.

septiembre 18 de 2025
08:45 p. m.
La nueva entrega del Termómetro Político llega con las listas al Congreso del Centro Democrático.

Corte Suprema confirmó la decisión del tribunal que le concedió la libertad a Álvaro Uribe
Mientras el concejal Daniel Briceño se perfila como cabeza de lista del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá, surge la pregunta sobre el futuro político del actual representante Andrés Forero, quien ocupó ese lugar en 2022.

Todo apunta a que Forero no quedará por fuera: si la senadora Paloma Valencia decide no lanzarse nuevamente, él asumiría la cabeza de lista al Senado. En cualquier escenario, Andrés Forero estaría en los primeros puestos de una lista cerrada. Además, otro nombre que empieza a sonar con fuerza es el del exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien estaría consolidando apoyos para una eventual candidatura.

Álvaro Uribe le agradeció a los manifestantes: “Mi corazón es pequeño”
Movimientos estratégicos entre Partido de La U y Centro Democrático

El Termómetro Político conoció detalles de un almuerzo que se llevó a cabo este lunes en un hotel del norte de Bogotá. En la mesa se sentaron José Obdulio Gaviria, figura clave del uribismo y líder del Centro Democrático, junto a los codirectores del Partido de la U, Clara Luz Roldán y Alex Vega.

Además, fuentes cercanas aseguran que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, mantiene comunicación constante con Gaviria, lo que podría anticipar movimientos estratégicos entre fuerzas políticas. Mientras tanto, el Gobierno Nacional despliega otra táctica: está utilizando las cuentas oficiales de sus entidades para fortalecer su presencia en redes sociales.

El nuevo estratega mexicano que llegó a la Casa de Nariño

La estrategia digital del Gobierno Nacional sigue generando controversia. En los últimos días, se ha evidenciado el uso de cuentas oficiales de entidades públicas para posicionar mensajes políticos en redes sociales. El fin de semana, varias de estas cuentas fueron utilizadas para volver tendencia un mensaje en contra de las EPS.

Pero el asunto no quedó ahí. En las últimas horas, se conoció una nueva instrucción: publicar mensajes críticos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la decisión de desertificación. ¿Quién está detrás de esta ofensiva digital?

Todo apunta a Germán Trejo, el nuevo asesor mexicano en la Casa de Nariño. Trejo se presenta como estratega y activista, y no es ajeno a este tipo de campañas: en 2017 lideró un frente común latino contra el mismo Trump, consolidando su perfil como operador político con experiencia en narrativas digitales.

