VIDEO | Usuario atropelló a técnico de Air-e en Barranquilla

Un insólito acto de intolerancia quedó grabado en un video que circula en las redes sociales. Las imágenes dejan ver la brutal agresión de la que fue víctima un técnico de la empresa Air-e en Barranquilla.

Nueva agresión contra técnico de Air-e en Barranquilla

Los hechos ocurrieron este miércoles sobre la 1:00 de la tarde. La empresa Air-e compartió los detalles del suceso en su cuenta oficial de X.

Según la entidad, el altercado se registró en el barrio La Concepción cuando un usuario arrolló a un técnico que se encontraba en la zona realizando un procedimiento de inspección.

“El caso se presentó en inmediaciones del barrio La Concepción, a la altura de la calle 76 con la carrera 71, en donde se hacía un procedimiento de inspección por reiteradas anomalías de lectura, que indicaban consumos de energía alterados”.

En las imágenes se ve a una mujer agrediendo verbalmente al uniformado y amenazándolo con una piedra en la mano. “Me borras eso, me borras eso”, dice la mujer. El colaborador le indica que lo está intimidando y le advierte que cualquier daño que le haga al vehículo en el que se moviliza, se lo descontarán a él.

Al parecer, la mujer llamó a un familiar que al llegar al lugar arrolló al técnico. Una cámara de seguridad instalada en lo que parece un taller mecánico, captó el momento en el que el vehículo tipo camioneta de color blanco agrede al operario.

Air-e aseguró que ya las autoridades tienen conocimiento de lo sucedido y que se adelantarán las acciones correspondientes para llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

También señalaron que ya están siendo identificados los ciudadanos implicados en la agresión para aplicarles las medidas legales.

Se sabe que el técnico tuvo que ser trasladado a una clínica de la ciudad por las heridas que presentó junto a otra compañera.

Finalmente, la entidad rechazó el comportamiento de los usuarios. “Rechazamos contundentemente este tipo de actos que atentan contra los trabajadores y contratistas de la empresa, que solo cumplen con su deber amparados en la ley”.