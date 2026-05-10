Sobrevivió a más de 24 martillazos y ahora cuestiona la condena de su agresor

Una mujer identificada como Karina Rincón calificó como injusta la condena de 21 años de prisión impuesta a su expareja, José Urbano Medina, quien la atacó brutalmente con un martillo frente a su hija en septiembre del año pasado.

Víctima de intento feminicidio cuestionó la condena de su agresor

El agresor fue condenado por intento de feminicidio, pero la víctima considera que la pena no representa la justicia que esperaba.

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“Con más de 24 martillazos. Es un milagro realmente que le doy gracias a mi Dios por estar viva", relató Karina.

El ataque la dejó gravemente herida y marcó el inicio de un largo proceso de recuperación física y búsqueda de justicia.

Durante las audiencias, Karina denunció haber sido revictimizada en varias oportunidades. Según su testimonio, el agresor llegó a declarar "que él lo había hecho, pero que él no era culpable y claramente me atribuyó toda la culpa". Una juez finalmente lo condenó a 21 años de cárcel, aunque el objetivo del atacante era asesinarla.

La condena, sin embargo, no satisface las expectativas de justicia de Karina. "Lo que esto indica es que no va a pagar 21 años, que esto le estará quitando 10 años", advirtió la sobreviviente, haciendo referencia a los beneficios penitenciarios que podrían reducir el tiempo efectivo de reclusión.

Más allá del proceso judicial, Karina ha enfrentado un difícil camino de recuperación. Ha sido sometida a 10 cirugías de reconstrucción y está a la espera de otras 5 intervenciones médicas. El ataque ocurrió delante de su pequeña hija, añadiendo un componente traumático adicional a la situación familiar.

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la falta de protección estatal. Karina ha sido amenazada en varias oportunidades y teme por su vida y la de su hija. Pese a solicitar protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), esta le ha sido negada, dejándola en una situación de vulnerabilidad.

Víctima de feminicidio inició una fundación para ayudar a más mujeres

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A pesar de las adversidades, Karina ha iniciado una fundación con el objetivo de apoyar a otras mujeres en situaciones similares. "Tenemos derechos y estos derechos se deben respetar, en que valgo como mujer, valgo como profesional, valgo como mamá", expresó.

La defensa de Karina apeló la condena y está a la espera de que se estudien todas las pruebas del caso, buscando una pena más acorde con la gravedad del delito cometido.