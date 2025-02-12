CANAL RCN
¿Por qué la Fiscalía pidió casa por cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla?

Los dos exministros del círculo cercano del presidente Gustavo Petro son señalados de liderar una red criminal para corromper congresistas y aprobar las reformas.

diciembre 02 de 2025
08:52 a. m.
En las últimas horas, la Fiscalía presentó cargos contra los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presuntamente liderar una organización criminal que habría sobornado a congresistas para aprobar las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

Según expuso el ente acusador, las reuniones para coordinar esta operación se habrían realizado dentro de la Casa de Nariño, involucrando a los dos exministros considerados más importantes del gabinete.

En la audiencia se presentó evidencia fotográfica de reuniones realizadas dentro de la casa presidencial, lo que, según los analistas, constituiría un ataque a la democracia y la división de poderes.

Exministros de Petro habrían sobornado a congresistas para favorecer reformas

De acuerdo con la exposición de hechos de la Fiscalía, se trataría de leyes aprobadas a través de la figura de presunta compra de votos, específicamente para la reforma pensional, actualmente estudiada por la Corte Constitucional, y la reforma laboral.

Para el concejal Daniel Briceño: “las reformas que salieron adelante por parte del gobierno de Gustavo Petro tienen, como lo dijo la Fiscalía el día de ayer, origen en una empresa de carácter criminal, en donde se compró la conciencia de varios congresistas para qué pasaran”.

No se puede justificar la compra de congresistas con reformas en estos momentos.

Por su parte, Julio César Iglesias, indicó que “lo que ha ocurrido es que se profundizó un modelo donde la corrupción está entronizada en el Estado, en el Ejecutivo, en el Legislativo”.

¿Por qué los exministros de Petro tendrían casa por cárcel de ser hallado culpables?

La entidad solicitó medida de aseguramiento en casa por cárcel para ambos exfuncionarios.

Los analistas cuestionaron la solicitud de medida de aseguramiento de casa por cárcel para los exministros, mientras otros implicados permanecen en centros carcelarios.

"El mensaje que se le manda al país cuando piden casa por cárcel para los dos ministros más importantes de Gustavo Petro, que además lideraron toda una operación criminal según la Fiscalía, pues es un mal mensaje", criticó Briceño.

