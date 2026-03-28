Video del momento en el que explota una granada contra reconocido hotel de Aguachica, Cesar

En la madrugada de este sábado 28 de marzo, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron una granada de fragmentación contra la fachada del Hotel Mingo, ubicado en la calle 3ra entre carreras 38 y 39 del barrio María Eugenia Alto, de Aguachica, Cesar.

Las cámaras de seguridad del hotel registraron el momento exacto en el que un hombre vestido de negro, que se movilizaba en una motocicleta, lanza el explosivo contra la puerta principal del establecimiento.

El artefacto cayó debajo de la ventana izquierda de la fachada de vidrio del hotel donde se encontraban sentadas dos empleadas del lugar, quienes se salvaron de milagro.

Dos mujeres se salvaron de milagro por granda en hotel de Aguachica

Las secuencias de video de las cámaras de seguridad del hotel muestran segundo a segundo cuando el motociclista lanzó con su mano derecha una bolsa de color gris que guardaba el explosivo. La granada rodó y dos segundos después explotó debajo de una de las ventanas de la fachada.

Las cámaras internas muestran a dos mujeres que se encontraban sentadas en el lugar donde explotó la granada, quienes se percataron de que habían lanzado algo y lograron correr y ponerse a salvo antes de la explosión.

El ataque no dejó heridos, solo cuantiosos daños materiales y pánico entre la comunidad y huéspedes del hotel.

Terroristas irían contra el hijo del dueño del hotel

Las autoridades adelantan las investigaciones y buscan cotejar los elementos materiales probatorios para esclarecer este atentado.

La información preliminar que se maneja es que el hecho podría guardar relación con una presunta presión por el secuestro del hijo del dueño del hotel.

Brayan Forero Cárdenas se encuentra secuestrado desde mayo de 2025.