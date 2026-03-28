CANAL RCN
Colombia Video

Video del momento en el que explota una granada contra reconocido hotel de Aguachica, Cesar

Dos empleadas del hotel que se encontraban al lado de la puerta se salvaron de milagro. Vea las imágenes inéditas del atentado.

Yhonay Díaz

marzo 28 de 2026
09:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la madrugada de este sábado 28 de marzo, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta lanzaron una granada de fragmentación contra la fachada del Hotel Mingo, ubicado en la calle 3ra entre carreras 38 y 39 del barrio María Eugenia Alto, de Aguachica, Cesar.

VIDEO | A punta de pistola bajaron a una familia en un McDonald’s y se llevaron su camioneta en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | A punta de pistola bajaron a una familia en un McDonald’s y se llevaron su camioneta en Bogotá

Las cámaras de seguridad del hotel registraron el momento exacto en el que un hombre vestido de negro, que se movilizaba en una motocicleta, lanza el explosivo contra la puerta principal del establecimiento.

El artefacto cayó debajo de la ventana izquierda de la fachada de vidrio del hotel donde se encontraban sentadas dos empleadas del lugar, quienes se salvaron de milagro.

Soldado que sobrevivió al ataque del ELN en Aguachica rompió el silencio: “Agradecerle a Dios”
RELACIONADO

Soldado que sobrevivió al ataque del ELN en Aguachica rompió el silencio: “Agradecerle a Dios”

Dos mujeres se salvaron de milagro por granda en hotel de Aguachica

Las secuencias de video de las cámaras de seguridad del hotel muestran segundo a segundo cuando el motociclista lanzó con su mano derecha una bolsa de color gris que guardaba el explosivo. La granada rodó y dos segundos después explotó debajo de una de las ventanas de la fachada.

Las cámaras internas muestran a dos mujeres que se encontraban sentadas en el lugar donde explotó la granada, quienes se percataron de que habían lanzado algo y lograron correr y ponerse a salvo antes de la explosión.

El ataque no dejó heridos, solo cuantiosos daños materiales y pánico entre la comunidad y huéspedes del hotel.

Cayó presunto apoyo terrorista del ELN en Aguachica: le hallaron granada, municiones y símbolos guerrilleros
RELACIONADO

Cayó presunto apoyo terrorista del ELN en Aguachica: le hallaron granada, municiones y símbolos guerrilleros

Terroristas irían contra el hijo del dueño del hotel

Las autoridades adelantan las investigaciones y buscan cotejar los elementos materiales probatorios para esclarecer este atentado.

La información preliminar que se maneja es que el hecho podría guardar relación con una presunta presión por el secuestro del hijo del dueño del hotel.

Brayan Forero Cárdenas se encuentra secuestrado desde mayo de 2025.

Brandon Daniel Valderrama: la víctima más joven del ataque en el batallón de Aguachica
RELACIONADO

Brandon Daniel Valderrama: la víctima más joven del ataque en el batallón de Aguachica

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Toman decisión clave para el futuro del Regiotram del Occidente: ¿De qué se trata?

Narcotráfico

Insólito: en un camión de carne podrida fue hallado un gigantesco cargamento de droga

Mujeres Que Inspiran

Higlis Valencia transformó el dolor del conflicto armado en Urabá en oportunidades para mujeres víctimas

Otras Noticias

Selección Colombia

Así formaría la selección Colombia para el partidazo contra Francia este domingo

La selección Colombia enfrenta este domingo a Francia y Néstor Lorenzo tendría algunas variantes en sus planes.

Irán

Impactantes imágenes de jugadores de Irán homenajeando a niños víctimas de bombardeo

Los jugadores de Irán salieron con maletas para homenajear a los niños víctimas de un bombardeo en una escuela.

Finanzas personales

Ley aclara lo que deben hacer los trabajadores en caso que les nieguen el retiro de cesantías

Enfermedades

Gobierno llevó a cabo vacunatón gratuita contra el VPH para eliminar el cáncer del cuello uterino

Medio ambiente

Hoy será la Hora del Planeta: todo lo que debe saber sobre el apagón mundial