Video del momento exacto en el que un carro cayó desde el tercer piso de parqueadero en Manizales

Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en un parqueadero de Manizales dejó a una mujer con lesiones leves tras caer desde un tercer piso e impactar contra un camión estacionado.

El incidente, que se registró a las 5:45 de la tarde del 20 de enero, en la avenida Kevin Rangel, generó alarma entre residentes y comerciantes de la zona.

El estruendo de la caída del vehículo desde el tercer piso paralizó el sector y movilizó inmediatamente a los servicios de emergencia.

Lo que se sabe de la caída de un carro desde un tercer piso

De acuerdo con los testigos del accidente y el reporte de las autoridades, la mujer perdió el control de su vehículo rojo, rompió el muro de seguridad del parqueadero y cayó desde el tercer nivel, impactando directamente contra un camión que se encontraba estacionado en la vía, así lo relató un testigo del accidente:

El momento que yo salí estaba echando humo el furgón y resulta que fue el impacto del carro que cayó del tercer nivel del edificio del parqueadero, el furgón se volteó y el carro al caer volvió a encender eso el furgón, pero fue un estruendo bastante duro.

La Secretaría de Movilidad y la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales iniciaron un peritaje técnico para determinar las causas exactas del accidente. Los investigadores trabajan para establecer si se trató de una falla mecánica del vehículo o de un error humano por parte de la conductora.

¿Qué le pasó a la mujer que cayó en su carro desde un tercer piso?

La mujer quedó atrapada entre los hierros retorcidos de su vehículo, lo que requirió un operativo de rescate inmediato. Afortunadamente, pudo ser extraída y trasladada de urgencia a una clínica local. Según el reporte médico, solo presentó lesiones leves.

La señora del carro se bajó muy asustada y acá la droguería la ayudaron a salir, pero no, la señora la salvó mucho el aire del manubrio del carro.

El incidente causó daños materiales considerables. Además del vehículo que cayó desde el tercer piso, resultaron afectados un camión, otro automóvil y tres motocicletas por el impacto y los escombros generados.

Señalan deficiencias en la infraestructura del parqueadero. "El muro no estaba suficientemente capacitado para enfrentar una arremetida tan fuerte de un carro", dijo otro testigo.