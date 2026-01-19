Video | Hombres armados incineraron dos camiones con combustible ilegal en la vía César - Norte de Santander

En las últimas horas, hombres armados incineraron dos camiones cargados con combustible ilegal en la vía El Carmen-Ayacucho, corredor que conecta el departamento del César con Norte de Santander.

El ataque habría sido ejecutado por motorizados armados, y aunque no dejó personas heridas generó daños materiales significativos y alertas sobre la seguridad en esta zona del país.

Según informaron las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron los vehículos tipo camión y obligaron a sus ocupantes a descender antes de prender fuego a las unidades.

Video evidencia cómo incendiaron camiones en la vía Cesar – Norte de Santander

Los vehículos transportaban al parecer ‘pate grillo’, como se conoce al combustible artesanal ilegal utilizado principalmente para el procesamiento de cocaína en la región del Catatumbo.

Este tipo de combustible representa uno de los insumos clave para las economías ilegales que operan en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Habitantes de la zona confirmaron las versiones sobre el tipo de carga que transportaban los camiones.

Autoridades investigan quiénes estarían detrás del ataque

Las autoridades mantienen desplegados operativos conjuntos de la Policía Nacional y el Ejército para recuperar el control territorial del área y dar con los responsables del ataque.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho violento. El coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, entregó detalles de la investigación que se adelanta: