CANAL RCN
Colombia Video

Video | Hombres armados incineraron dos camiones con combustible ilegal en la vía César - Norte de Santander

El ataque a vehículos que transportaban ‘pate grillo’ no dejó heridos. La Policía y el Ejército despliegan operativos para recuperar control territorial.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
11:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, hombres armados incineraron dos camiones cargados con combustible ilegal en la vía El Carmen-Ayacucho, corredor que conecta el departamento del César con Norte de Santander.

VIDEO | Tres muertos en trágico accidente en la Av. 68 en medio de persecución a ladrones tras un hurto
RELACIONADO

VIDEO | Tres muertos en trágico accidente en la Av. 68 en medio de persecución a ladrones tras un hurto

El ataque habría sido ejecutado por motorizados armados, y aunque no dejó personas heridas generó daños materiales significativos y alertas sobre la seguridad en esta zona del país.

Según informaron las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron los vehículos tipo camión y obligaron a sus ocupantes a descender antes de prender fuego a las unidades.

VIDEO | ELN incineró camiones que transportaban alimentos en la vía Quibdó- Pereira
RELACIONADO

VIDEO | ELN incineró camiones que transportaban alimentos en la vía Quibdó- Pereira

Video evidencia cómo incendiaron camiones en la vía Cesar – Norte de Santander

Los vehículos transportaban al parecer ‘pate grillo’, como se conoce al combustible artesanal ilegal utilizado principalmente para el procesamiento de cocaína en la región del Catatumbo.

Este tipo de combustible representa uno de los insumos clave para las economías ilegales que operan en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Habitantes de la zona confirmaron las versiones sobre el tipo de carga que transportaban los camiones.

Crisis en el Catatumbo: El miedo silencia las aulas en el inicio del año escolar 2026
RELACIONADO

Crisis en el Catatumbo: El miedo silencia las aulas en el inicio del año escolar 2026

Autoridades investigan quiénes estarían detrás del ataque

Las autoridades mantienen desplegados operativos conjuntos de la Policía Nacional y el Ejército para recuperar el control territorial del área y dar con los responsables del ataque.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho violento. El coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, entregó detalles de la investigación que se adelanta:

La Policía Nacional, en coordinación con nuestro Ejército Nacional y las autoridades competentes, adelantan las verificaciones e investigaciones correspondientes, así como el despliegue de capacidades operativas para garantizar la seguridad en este corredor vial.

Cifras rojas en el Catatumbo: 9.000 familias desplazadas por la violencia en esta zona del país
RELACIONADO

Cifras rojas en el Catatumbo: 9.000 familias desplazadas por la violencia en esta zona del país

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Persecución logró frustrar robo de vehículo en Cali: ladrón amordazó a la víctima y pretendía huir de la ciudad

Bogotá

Accidente en Ciudad Bolívar: un muerto y seis heridos en choque múltiple

Paloma Valencia

"En el país hay un sentimiento de que llegó el turno de las mujeres": Paloma Valencia

Otras Noticias

Educación

La nueva materia que llegará a los colegios públicos en 2026 tras convenio con Alemania

Desde 2026, los colegios públicos podrán incorporar una nueva materia tras un convenio internacional. Conozca de cuál se trata y cómo funcionará.

Alimentos

Carnes procesadas en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos, según la OMS

Los expertos alertaron sobre la relación entre consumir estos alimentos y los riesgos de padecer cáncer al fumar cigarrillo o manipular asbesto.

Argentina

Luto en el periodismo: murió reconocido periodista deportivo que trabajó en Colombia

Medellín

Prográmese: estas algunas de las recomendaciones para los conciertos de Bad Bunny en Medellín

Liga BetPlay

¡Atento, Deportivo Cali! Así quedó la tabla del descenso tras la derrota en el debut de la Liga BetPlay 2026 I