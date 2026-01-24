Colombia será epicentro del calzado y el cuero con IFLS+EICI 2026 en Corferias

Colombia vuelve a ponerse en el radar internacional de la industria del calzado y el cuero con la llegada de IFLS+EICI 2026, una feria que no solo exhibe tendencias, sino que reafirma al país como un hub estratégico para la moda, la manufactura y los negocios en la región andina.

Del 3 al 6 de febrero, Bogotá será el punto de encuentro de industriales de Europa y América en el Gran Salón de Corferias.

Organizado por la ACICAM, el evento llega a su edición 51 del International Footwear & Leather Show (IFLS) y a la edición 33 de la Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología (EICI), consolidándose como la plataforma comercial más relevante del sector en Colombia.

Colombia, vitrina regional del calzado y el cuero

Para la industria nacional, IFLS+EICI 2026 representa una oportunidad clave para medirse con estándares globales, fortalecer la cadena de valor y abrir puertas a nuevos mercados.

La feria contará con una nutrida delegación internacional, encabezada por Brasil —una de las más grandes— con marcas reconocidas por su producción a gran escala y diseño de vanguardia, además de la participación de Eugenia Blanco desde Argentina, que refuerza la integración regional.

El sello europeo también tendrá presencia con propuestas de España y Portugal, llevando a Bogotá accesorios y marroquinería de diseño exclusivo. Todo esto convierte a Colombia en una vitrina donde confluyen tendencias, innovación y negocios.

Insumos, tecnología y compradores internacionales

En el marco de EICI, empresas internacionales presentarán insumos de alta tecnología, cueros y materiales sintéticos, fundamentales para elevar la competitividad de los fabricantes locales. También habrá oferta de maquinaria especializada, un componente clave para la modernización del sector.

“Esta edición de IFLS+EICI no solo es una feria comercial; es el escenario donde la industria colombiana se mide con los estándares globales… demuestra que Colombia es un mercado atractivo y un hub logístico esencial para la moda en cuero y calzado”, afirmó Marcela Caicedo Ríos, presidenta ejecutiva de ACICAM.

La convocatoria de compradores internacionales contará con el respaldo de ProColombia, fortaleciendo la proyección global de la plataforma. Se espera la asistencia de compradores nacionales e internacionales interesados en alianzas estratégicas para el primer semestre de 2026, un impulso clave para la economía y la industria colombiana.