Videos | Así fue la evacuación de una empresa tras la emergencia por fuga de gas en Mosquera

La emergencia ocurrió tras la fuga de gas cloro en el Parque Industrial Montana.

octubre 01 de 2025
03:09 p. m.
Una cámara de seguridad registró el momento en el que una de las 60 empresas que conforman el polígono del Parque Industrial Montana, en Mosquera, Cundinamarca, realiza la evacuación de sus empleados tras una fuga de gas cloro en la mañana de este martes 30 de septiembre.

Según el más reciente reporte de las autoridades, tres personas permanecen en Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que 18 más continúan hospitalizadas bajo observación médica.

Afectados por gas cloro fueron trasladados a varios hospitales en Mosquera

La Secretaría de Salud de Cundinamarca reportó que un total de 34 personas recibieron atención médica tras el incidente, de las cuales 22 fueron atendidas en el Hospital María Auxiliadora de Mosquera y 12 en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Funza. El resto de los afectados fue trasladado al Hospital de Facatativá, donde se confirmó que algunos presentaban quemaduras en las vías respiratorias.

"Las mediciones iniciales del ambiente registraron 17 ppm de cloro gaseoso, valor que supera ampliamente los límites de exposición permisibles para la salud humana", indicaron en su momento los organismos de emergencias tras el incidente.

Mosquera declaró sobrecupo hospitalario tras la emergencia por fuga de gas cloro

El Hospital María Auxiliadora de Mosquera, uno de los centros médicos que recibió mayor número de pacientes tras el incidente, informó este martes 30 de septiembre que debido al alto flujo de personas en su servicio de urgencias, algunos afectados debieron esperar más tiempo para ser atendidos.

El personal asistencial activó de inmediato los protocolos de atención, garantizando la valoración médica y el tratamiento oportuno. A los pacientes se les suministró oxígeno y se les controlaron síntomas como hipertensión y cefalea, logrando su estabilización clínica.

