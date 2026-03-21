“¿Dónde están los instigadores?”: Uribe exige esclarecer responsabilidades en magnicidio de Miguel Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre los avances en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, excandidato presidencial del Centro Democrático, quien falleció el pasado 11 de agosto de 2025 tras un atentado el 7 de junio durante un evento de campaña en el barrio Modelia de Bogotá.

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, confesó recientemente que la Segunda Marquetalia fue el grupo que ordenó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. El exintegrante de esa estructura armada fue condenado ayer a 22 años y cuatro meses de prisión, tras ser hallado responsable de organizar y coordinar el magnicidio del político.

Ante este anuncio, el expresidente Uribe advirtió que el país no puede permitir que los instigadores queden en la impunidad.

“¿Dónde están los instigadores?”: Álvaro Uribe

“Se tiene que investigar, porque la amenaza sigue. Esos votos fueron contra la amenaza apoyados por la amenaza del fusil. Y otra cosa muy grave, ahora ya la Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la nueva Marquetalia", expresó el expresidente a través de un video en redes sociales.

También se refirió al presidente Gustavo Petro y al candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda. "¿Y a dónde están los instigadores? ¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuándo instigó Cepeda? ¿Dónde está Cepeda? Que sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a Santrich y a Iván Márquez. Por favor, compatriotas, el país no puede seguir siendo entregado al terror”, cuestionó el exmandatario.

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El expresidente Uribe insistió en que las investigaciones deben avanzar no solo contra los autores materiales y los responsables directos, sino también contra quienes, según él, habrían instigado o facilitado la impunidad de los cabecillas de la disidencia.