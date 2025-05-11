CANAL RCN
Revelaron qué le pasó a Achraf Hakimi tras el golpe de Luis Díaz en la Champions League

¿Qué le pasó a Achraf Hakimi? Confirmaron el parte médico del marroquí tras la falta de Luis Díaz.

Achraf Hakimi parte médico falta Luis Díaz Champions League
Foto: Bayern Munich y captura pantalla.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
11:38 a. m.
El duelo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich por la Champions League dejó una imagen preocupante: Achraf Hakimi tuvo que abandonar el campo con visibles signos de dolor luego de una fuerte entrada cometida por el colombiano Luis Díaz, quien fue expulsado después.

En ese momento, los aficionados del fútbol se preguntaron qué le pasó a Achraf Hakimi, y el PSG ya entregó un parte médico oficial que aclara su situación.

El diagnóstico médico y el tiempo de recuperación de Achraf Hakimi

De acuerdo con el informe publicado por el club parisino, Hakimi sufrió una rotura de sindesmosis con leve afectación del ligamento deltoideo, una lesión que afecta la parte interna del tobillo e involucra la unión de la tibia con varios huesos del pie, como el astrágalo, el calcáneo y el navicular.

Aunque inicialmente se temió lo peor, los exámenes confirmaron que no será necesaria una cirugía, lo cual representa una buena noticia tanto para el jugador como para su selección.

El lateral marroquí deberá permanecer inmovilizado durante dos semanas, antes de iniciar un proceso de rehabilitación que podría extenderse unas 4 a 6 semanas más.

En consecuencia, Achraf Hakimi estaría fuera de las canchas por alrededor de dos meses, lo que lo dejaría fuera de competencia hasta comienzos de 2026.

Achraf Hakimi estará fuera de las canchas del PSG en el 2025

Esta baja representa un golpe sensible para el PSG, que pierde a uno de sus pilares justo en una fase decisiva de la temporada.

Además, la lesión pone en duda su participación con Marruecos en la próxima Copa Africana de Naciones, torneo en el que solo podría disputar la segunda fase si su recuperación avanza con éxito.

Aun así, el cuerpo médico del club francés se mostró optimista: la lesión no compromete la participación de Hakimi en el Mundial de 2026, despejando uno de los mayores temores de los fanáticos.

