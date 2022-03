Klopp, Henderson y Robertson elogian el nivel de Luis Díaz en Liverpool

El delantero colombiano Luis Díaz sigue brillando con luz propia en la Premier League. El guajiro convirtió su segundo tanto en el torneo, para encaminar la victoria del Liverpool ante el Brighton este sábado y sus compañeros no han dudado en elogiar en gran nivel que vive en el fútbol inglés.

El colombiano, que repitió como titular y completó los 90 minutos del encuentro, abrió el marcador (19) con un potente cabezazo a puerta vacía luego de recibir un centro elevado de Joel Matip.

Luis Díaz registró así su segundo gol en cinco partidos disputados desde su llegada al club ‘Red’ a principios de febrero.

“(Díaz) lo hizo muy bien”, afirmó el entrenador Jürgen Klopp tras el encuentro, al tiempo que destacó su nivel de juego y capacidad de adaptación.

“Probablemente es la única persona que sabe lo rápido que es. No es fácil traer a alguien en la ventana de invierno, pero la forma en que jugó en Porto es la forma en que queremos que juegue aquí. Todavía no hemos visto su gama completa de habilidades. Es muy buen jugador”, señaló.

Por su parte, el capitán Jordan Henderson destacó la “clase” de Luis Díaz y su “gran calidad” como jugador.

“Fue otra gran actuación (del colombiano). Fue un gol importante por el momento (que atravesaba) el partido”, comentó en declaraciones a la televisión inglesa.

“Él no habla nada de inglés, no me entiende... Ha sido increíble, es especial y se ha puesto manos a la obra. La gente le tiene miedo (...) Usas a tu gente que habla español para comunicarte. Él sabe dónde lo quiero y dónde le pondré la pelota, así que creo que ya tenemos una buena relación”, dijo el defensor Andrew Robertson.

El volante ‘cafetero’ fue elegido el jugador del partido por los aficionados del club.