CANAL RCN
Deportes

Adrián Ramos se pronunció sobre el error garrafal de Joel Graterol frente a Millonarios

El capitán dio la cara: Adrián Ramos habló sobre el error de Joel Graterol frente a Millonarios en El Campín.

Adrián Ramos sobre error de Joel Graterol vs. Millonarios
Foto: captura de pantalla y América de Cali.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
09:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La jornada de fútbol en el estadio El Campín de Bogotá se convirtió en una pesadilla para el equipo escarlata. Lo que pintaba como una victoria crucial que le daba un respiro al América de Cali se transformó en una derrota agónica, señalando directamente al guardameta venezolano.

El fuerte castigo por simulación en el fútbol colombiano: la sanción que recibiría Leonardo Castro
RELACIONADO

El fuerte castigo por simulación en el fútbol colombiano: la sanción que recibiría Leonardo Castro

El grave error de Joel Graterol, arquero de América de Cali, a falta de 15 minutos para el final, permitió que Millonarios encontrara el empate parcial y desató la remontada posterior que dejó al equipo al borde de la eliminación.

América de Cali al borde de la eliminación

El encuentro había favorecido a los visitantes gracias a una brillante anotación de Jan Lucumí al minuto 48. Con esa ventaja, América sostenía sus opciones matemáticas en la tabla. El portero Graterol, de hecho, había tenido una actuación destacada conteniendo los remates del equipo 'embajador'

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos
RELACIONADO

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos

Todo se vino abajo al minuto 75, cuando un remate de Dewar Victoria se le escurrió inexplicablemente por debajo del cuerpo, sellando el 1-1 y reviviendo las aspiraciones locales.

Respaldo de los jugadores de América de Cali tras error garrafal

El impacto del grave error de Joel Graterol, arquero de América de Cali, fue visualmente devastador. Tras el 'blooper', el guardameta permaneció inmóvil, evidenciando el peso emocional de su equivocación, la cual abrió la puerta para que el experimentado Leonardo Castro rematara la faena con un gol de penal finalizando el partido, cerrando el marcador 2-1 a favor de Millonarios.

Millonarios remontó un partido clave y sigue con vida: América, prácticamente eliminado
RELACIONADO

Millonarios remontó un partido clave y sigue con vida: América, prácticamente eliminado

Este resultado hundió a América al puesto 15 con apenas 14 puntos, dejando casi nulas sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales.

A pesar de la frustración general, el venezolano encontró consuelo inmediato en sus compañeros y en el cuerpo técnico. El capitán y referente del plantel, Adrián Ramos, salió en su defensa ante los medios: “Son situaciones que nadie quiere vivir, hoy le tocó a él. Obviamente, Joel sabe que tiene nuestro respaldo”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos

Millonarios

Millonarios remontó un partido clave y sigue con vida: América, prácticamente eliminado

Millonarios

El fuerte castigo por simulación en el fútbol colombiano: la sanción que recibiría Leonardo Castro

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Maratón digital por la paz electoral en Colombia: ¿cuál es el impacto de la desinformación?

Este espacio busca explicar la importancia del desarrollo pacífico y transparente del ejercicio democrático en el país.

Cuidado personal

Hábitos clave para aliviar la acidez estomacal de forma definitiva

Los cambios posturales y horarios que son los verdaderos hábitos clave para aliviar la acidez estomacal.

Astrología

Mhoni Vidente alertó sobre la poderosa influencia del Papa León XIV en el futuro de EE.UU.

Dólar

Importante movimiento del dólar en Colombia hoy 8 de octubre de 2025: así se cotiza la divisa

María Corina Machado

María Corina Machado afirmó que el entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas