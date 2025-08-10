Adrián Ramos se pronunció sobre el error garrafal de Joel Graterol frente a Millonarios

La jornada de fútbol en el estadio El Campín de Bogotá se convirtió en una pesadilla para el equipo escarlata. Lo que pintaba como una victoria crucial que le daba un respiro al América de Cali se transformó en una derrota agónica, señalando directamente al guardameta venezolano.

El grave error de Joel Graterol, arquero de América de Cali, a falta de 15 minutos para el final, permitió que Millonarios encontrara el empate parcial y desató la remontada posterior que dejó al equipo al borde de la eliminación.

América de Cali al borde de la eliminación

El encuentro había favorecido a los visitantes gracias a una brillante anotación de Jan Lucumí al minuto 48. Con esa ventaja, América sostenía sus opciones matemáticas en la tabla. El portero Graterol, de hecho, había tenido una actuación destacada conteniendo los remates del equipo 'embajador'

Todo se vino abajo al minuto 75, cuando un remate de Dewar Victoria se le escurrió inexplicablemente por debajo del cuerpo, sellando el 1-1 y reviviendo las aspiraciones locales.

Respaldo de los jugadores de América de Cali tras error garrafal

El impacto del grave error de Joel Graterol, arquero de América de Cali, fue visualmente devastador. Tras el 'blooper', el guardameta permaneció inmóvil, evidenciando el peso emocional de su equivocación, la cual abrió la puerta para que el experimentado Leonardo Castro rematara la faena con un gol de penal finalizando el partido, cerrando el marcador 2-1 a favor de Millonarios.

Este resultado hundió a América al puesto 15 con apenas 14 puntos, dejando casi nulas sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales.

A pesar de la frustración general, el venezolano encontró consuelo inmediato en sus compañeros y en el cuerpo técnico. El capitán y referente del plantel, Adrián Ramos, salió en su defensa ante los medios: “Son situaciones que nadie quiere vivir, hoy le tocó a él. Obviamente, Joel sabe que tiene nuestro respaldo”.