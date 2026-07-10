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Independiente Medellín identificó al presunto agresor de Daniel Torres: esto dijeron

El 'poderoso' publicó un comunicado oficial en el que señalan al presunto responsable de la agresión e informaron que el jugador agredido ya instauró la denuncia correspondiente.

DIM identificó al presunto agresor de Daniel Torres.
Foto: Independiente Medellín | @CarlosAfutbol

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
06:54 p. m.
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Durante el partido que jugaban Independiente Medellín e Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano de Itagüí, se presentó una lamentable escena cuando un hincha del club local lanzó un objeto hacia el jugador de Santa Fe, Daniel Torres, impactándolo en su rostro y que terminaría sangrando.

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Horas después de que ocurrieran los hechos, se empezaron a hacer públicos algunos videos desde diferentes ángulos del estadio en donde se logra evidenciar a algunos de los hinchas que estaban en la tribuna desde donde se lanzaron los objetos e incluso se trató de identificar a partir de esos videos al que lanzó el objeto que golpeó al jugador.

Independiente Medellín identificó al presunto agresor

Este miércoles 6 de octubre, Independiente Medellín publicó un comunicado oficial en el que informan que lograron identificar al presunto agresor responsable de herir a Daniel Torres; "La información recopilada será puesta a disposición de las autoridades competentes, para que sean ellas las encargadas de adelantar los procedimientos correspondientes, y determinar las medidas a que haya lugar, de acuerdo con la legislación vigente", informó el club.

Además, confirmaron que el jugador afectado ya hizo la denuncia correspondiente ante las autoridades y aseguraron que ayudarán en la investigación aportando la información recopilada para que se apliquen las sanciones correspondientes.

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Hinchas de Medellín afirman que la señalada no es la responsable de herir a Torres

En el video que hace parte del comunicado oficial, el club señala a una mujer de ser la presunta responsable de agredir a Daniel Torres; sin embargo, usuarios afirman que dicha mujer no es la responsable y que el ángulo desde el cual el jugador recibe el impacto no es el mismo desde que la señalada lanza el objeto. Además, en el video se detalla cómo, en el momento en que Torres es golpeado, la mujer aún no ha lanzado el elemento.

Ahora, se espera que continúen las investigaciones para esclarecer los hechos y saber quién es el verdadero responsable de la agresión. Por su parte, Santa Fe no se ha pronunciado al respecto para saber si demandarán el partido a pesar de haber conseguido los tres puntos en el terreno de juego.

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