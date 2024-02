“Si yo veo que no se dan las cosas doy el paso al costado”: Gamero, golpeado en Millonarios

Alberto Gamero se notó bastante dolido luego de la derrota de Millonarios frente a Once Caldas en la novena fecha del fútbol colombiano disputada en el Nemesio Camacho el Campín y el técnico samario volvió a referirse en la mañana de este miércoles a los insultos que recibió por algunos hinchas albiazules en el coloso de la 57.

“En nosotros hay mucha tristeza, no habíamos sufrido un bache de estos. Hay que ser fuertes en estos momentos y lo único que siempre he dicho es que hay un problema grande y es que no la metemos. Los partidos se ganan con goles”, dijo inicialmente en rueda de prensa del martes en la noche.

Gamero, tras derrota de Millonarios

Millonarios no vive un buen momento futbolístico y suma tres derrotas al hilo, dos de ellas en condición de local, frente a elencos que sobre el papel son inferiores, por lo que la hinchada albiazul empieza a pedir mejores resultados.

De acuerdo con lo que señaló Gamero, cuando se dirigía al túnel de los vestuarios, algunos hinchas de Millonarios lo insultaron pidiéndole mejores resultados en casa, una situación que se hizo muy lamentable para el entrenador samario, quien este miércoles habló en Primer Toque y con la cabeza fría aseguró que espera que la situación mejore, pues su propósito siempre ha sido tener al 16 veces campeón en lo más alto del FPC.

“Fui a la rueda de prensa muy golpeado porque yo siempre he dicho que mi ilusión es tener al equipo peleando cosas importantes. Me golpearon los insultos porque tenía mucho rato que no pasaban. El trabajo no lo voy a traicionar y son momentos que suceden, no es toda la hinchada, pero sí hubo insultos feos”, dijo el samario.

¿Gamero estudia irse de Millonarios?

Las declaraciones que seguramente harán ruido entre los aficionados de Millonarios fue cuando Gamero se refirió a una posible salida del equipo en el momento en el que sienta que ya no se le están dando las cosas, pues no le gusta “sufrir en los equipos” a los que dirige.

“A mí no me gusta sufrir en los equipos, si yo veo que las cosas no salen créame que yo mismo doy el paso al costado. Yo siempre invito a los jugadores a que respeten la afición”, agregó.

“Son golpes, pero seguro que de esta vamos a salir. Tenemos una gran voluntad e ilusión en un evento internacional que se nos avecina”, sentenció el experimentado entrenador.