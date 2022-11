Gamero tiene claro el 2023 e hizo pedido a la dirigencia de Millonarios

Millonarios, campeón de la Copa BetPlay 2022 y con cupo asegurado para la Copa Libertadores 2023, actualmente se encuentra disputando los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-II y aunque la mira está en el presente, su entrenador también piensa en lo que vendrá el próximo año.

Por esa razón, en entrevista con ESPN, Alberto Gamero envió un mensaje a la dirigencia de cara a lo que será el 2023, donde Millonarios nuevamente estará presente en la Copa Libertadores.

"La Libertadores es un evento más competitivo, si puedo decir algo hoy es que este equipo tiene un trabajo acumulado para lo que pueda ser una Copa Libertadores. Si aspiramos a pasar a grupos y pelear la Copa, para nadie es un secreto que aquí faltan dos o tres refuerzos”

Confirmando la necesidad de contar con dos o tres refuerzos para el próximo año, Alberto Gamero especificó en esas contrataciones.

Tres maduros para este equipo joven. Hay jugadores que ya han jugado finales hace poco, acumulan experiencia

Alberto Gamero sobre el presente de Millonarios

Además, en otras declaraciones, el técnico del cuadro ‘Embajador’ habló sobre el nivel actual que tiene su equipo.

"Quiero que me digan en qué partido de los ocho que no ganamos, el rival fue superior a Millonarios. Cada cual sale a ganar con su plan de trabajo, pero yo veía que el equipo, a pesar de no jugar como antes, hacía cosas buenas como para ganar el partido"

Con la mira en el próximo encuentro, Millonarios visitará este miércoles Barranquilla para enfrentar al Junior en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-II.

