“Lo que he hecho con Millonarios, no se ha hecho nunca”: Alberto Gamero

Millonarios vive un momento en su historia bastante bueno, pues de la mano de Alberto Gamero, el elenco ‘embajador’ ha conseguido grandes campañas durante los últimos torneos a nivel local y el técnico samario le ha dado una identidad al cuadro capitalino, el cual actualmente es líder del campeonato y sueña con llegar a una nueva final del FPC.

Con Gamero en el banquillo, Millonarios ya disputó una final del fútbol colombiano y además estuvo cerca de jugar otra el semestre pasado. El técnico samario ha hecho un trabajo con las categorías inferiores bastante importante, tanto así que ha afirmado que “no se había hecho nunca” en el elenco bogotano.

En entrevista con Andrea Guerrero, el exfutbolista y ahora DT de Millonarios, se mostró convencido que su equipo ha ido creciendo en todos los campos, por lo que se siente orgulloso de su proyecto en la capital colombiana.

“Las cosas que yo he hecho con Millonarios no las han hecho nunca, esa es la realidad. Hoy Millonarios tiene un patrimonio, jugadores de Selección Colombia, de Selección Costa Rica, de Venezuela. Jugadores que pueden ser transferidos al fútbol internacional”, afirmó el técnico.

Respecto a la identidad que ha implementado para el elenco bogotano, Gamero manifestó: “Hoy tenemos un equipo que entra a la cancha a ganar los partidos. Vamos a perder, bueno vamos a perder, porque en el fútbol a veces gana el que menos oportunidades ha tenido”.

El cuadro albiazul lidera la tabla de posiciones y está cerca de clasificarse a unos nuevos cuadrangulares con la ilusión de conseguir el título, algo que todavía tiene en deuda al proyecto del entrenador samario, pues más allá del buen fútbol que muestra cada ocho días, en todas las canchas de Colombia, no ha podido colgarse la medalla de campeón.

Finalmente, Gamero se mostró contento por las divisiones inferiores que tiene Millonarios y afirmó que es la mayor satisfacción de su trabajo: “La satisfacción que me queda es que el jugador del fútbol base de Millonarios hoy quiera estar en el primer equipo, porque sabe que tiene oportunidad. Ellos me han dado la respuesta que quería, no es que los directivos me hayan impuesto nada”, concluyó.