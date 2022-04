Las disculpas de exjugador del América a rival tras propinarle una grave lesión

La victoria de River Plate en suelo peruano contra el Alianza Lima en la primera jornada de la Copa Libertadores 2022 se vio manchada por la grave lesión de su defensor Robert Rojas, quien tuvo que dejar la cancha tras una patada que le propino el atacante Aldair Quintana, exjugador del América de Cali.

Lea también: ¡Repudio total! La criminal patada de un exjugador de América a Robert Rojas

Tras la gravedad de la lesión del defensor paraguayo, Quintana, quien fue expulsado por esa acción, se acercó al hotel de River Plate para pedirle disculpas a su colega.

Fue una jugada fortuita, no tuve yo mala intención

"Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve yo mala intención. Fue una disputa de los dos del balón y lastimosamente creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura. Por eso he venido aquí a pedirle disculpas personalmente"

En declaraciones a ESPN, el exAmérica de Cali dio su parecer sobre la acción que se dio en el partido.

"Él está de espaldas, pero yo no voy la plancha ni alzo el pie en forma desmedida ni mucho menos irresponsablemente. Quizás sí voy con un poco de fuerza, y lastimosamente pasó este accidente"

Le puede interesar: Luis Díaz y la 'chicana' a Benfica tras su gol: "Lo estaba esperando"

Además, Aldair Rodríguez afirmó que no se dio cuenta de la gravedad de la lesión y aseguró que por tal motivo se acercó al hotel de River Plate para pedir las disculpas correspondientes en persona.

"En la cancha ni cuenta me di (de la lesión), me he quedado muy sorprendido. Le decía a mi señora que no sé en qué momento pasó eso, porque fui a trabar un balón abajo, no alcé mucho el pie ni nada por el estilo, pero lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a esto, por eso he venido acá a dar la cara a disculparme con él y con su familia, que me imagino deben estar muy preocupados por la situación"

Aldair Quintana y sus disculpas a Robert Rojas

Por último, el atacante peruano entendió la calentura que tenían sus rivales con él.

"Les pedí venir para que él sepa que en ningún momento tuve mala intención. Ahora entiendo la calentura de los jugadores de River, porque se había fracturado. Yo en el momento no me di ni cuenta, me alejé por la tarjeta (roja) que ya me había sacado el árbitro", y le envió un mensaje al defensor paraguayo Robert Rojas.

"A Rojas quiero desearle mucha fuerza. Yo voy a estar ahí escribiéndole. Me tocó vivir una lesión muy dura hace unos años por la que estuve a punto de dejar el fútbol, y por eso estoy acá, porque a mí me pasó y no sentí esas disculpas de la persona con la cual tuve el accidente. Entiendo perfectamente cómo se debe sentir mi compañero, por eso estoy aquí"

Mire también: ¡Enmudeció al estadio! Golazo de Luis Díaz para darle tranquilidad a Liverpool en Champions