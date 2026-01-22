América de Cali le rescindió el contrato y ahora jugará en uno de los grandes de Argentina

América de Cali fue el club que impulsó la decisión de reducir de 30 a 25 cupos para jugadores inscritos ante la Dimayor, por lo que también se vieron obligados a depurar algunos nombres de la nómina para cumplir con la nueva regla del fútbol colombiano.

Uno de los jugadores que terminó saliendo de la institución al no poder ser tenido en cuenta para esta temporada fue el defensor central Cristian Tovar, quien llegó en 2025 procedente del fútbol de Kazajistán y tenía contrato hasta diciembre de 2026.

De acuerdo a lo confirmado por Tulio Gómez, se tomó la decisión de dejarlo como agente libre para que pueda buscar equipo con tranquilidad. Además, dejaron claro que de esta manera evitarán pagarle varios meses de salario.

El equipo de Argentina que se llevará a Cristian Tovar

De acuerdo a lo que ha informado la prensa argentina, todo está muy adelantado para que Tovar sea nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro, uno de los grandes clubes del fútbol de ese país y que jugará la Copa Sudamericana en este 2026.

Además, Tulio Gómez señaló en diálogo con el medio 'Deportes Sin Tapujos' que, ante la reducción de cupos para jugar en Colombia, ningún jugador quiso terminar con su contrato sin tener algo asegurado para el futuro, por lo que la negociación con San Lorenzo ya estaría lista.

Los defensas de América de Cali en 2026

Para esta temporada, América de Cali tendrá a cuatro jugadores como centrales: Marlon Torres, Nicolás Hernández, Andrés Mosquera Guardia y el recién llegado Danny Rosero. Estos tendrán el respaldo de algunos futbolistas que suben desde las categorías de formación.

En cuanto a Daniel Bocanegra, el jugador no fue inscrito por América, pero tampoco se ha anunciado su salida de la institución, a pesar de que terminaba contrato en diciembre del 2025. Esto debido a que está lesionado y no pueden acabar con el vínculo.