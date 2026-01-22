CANAL RCN
Deportes

América de Cali le rescindió el contrato y ahora jugará en uno de los grandes de Argentina

El club llegó a un acuerdo con el jugador para terminar anticipadamente su vínculo contractual y ahora jugará en un campeón de la Copa Libertadores.

América de Cali
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

enero 22 de 2026
07:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

América de Cali fue el club que impulsó la decisión de reducir de 30 a 25 cupos para jugadores inscritos ante la Dimayor, por lo que también se vieron obligados a depurar algunos nombres de la nómina para cumplir con la nueva regla del fútbol colombiano.

Tulio Gómez da nuevos detalles sobre la posible venta del América de Cali: "Puede tardarse"
RELACIONADO

Tulio Gómez da nuevos detalles sobre la posible venta del América de Cali: "Puede tardarse"

Uno de los jugadores que terminó saliendo de la institución al no poder ser tenido en cuenta para esta temporada fue el defensor central Cristian Tovar, quien llegó en 2025 procedente del fútbol de Kazajistán y tenía contrato hasta diciembre de 2026.

De acuerdo a lo confirmado por Tulio Gómez, se tomó la decisión de dejarlo como agente libre para que pueda buscar equipo con tranquilidad. Además, dejaron claro que de esta manera evitarán pagarle varios meses de salario.

El equipo de Argentina que se llevará a Cristian Tovar

De acuerdo a lo que ha informado la prensa argentina, todo está muy adelantado para que Tovar sea nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro, uno de los grandes clubes del fútbol de ese país y que jugará la Copa Sudamericana en este 2026.

Además, Tulio Gómez señaló en diálogo con el medio 'Deportes Sin Tapujos' que, ante la reducción de cupos para jugar en Colombia, ningún jugador quiso terminar con su contrato sin tener algo asegurado para el futuro, por lo que la negociación con San Lorenzo ya estaría lista.

Los defensas de América de Cali en 2026

Para esta temporada, América de Cali tendrá a cuatro jugadores como centrales: Marlon Torres, Nicolás Hernández, Andrés Mosquera Guardia y el recién llegado Danny Rosero. Estos tendrán el respaldo de algunos futbolistas que suben desde las categorías de formación.

Santa Fe le sigue tomando ventaja al América: así quedó el palmarés del FPC tras la Superliga
RELACIONADO

Santa Fe le sigue tomando ventaja al América: así quedó el palmarés del FPC tras la Superliga

En cuanto a Daniel Bocanegra, el jugador no fue inscrito por América, pero tampoco se ha anunciado su salida de la institución, a pesar de que terminaba contrato en diciembre del 2025. Esto debido a que está lesionado y no pueden acabar con el vínculo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Radamel Falcao García

Millonarios reveló el plan que tiene para que Falcao García regrese antes de lo esperado

Fútbol

Escándalo en el fútbol: jugadores fueron denunciados por presunto abuso sexual

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega se confesó: toma de la misma "vitamina" que Dayro Moreno

Otras Noticias

Temblor en Colombia

¡Hubo un temblor que se sintió fuerte en Colombia hoy 22 de enero de 2026! Esto se reportó

¿Dónde fue el epicentro de este temblor?¿Qué magnitud tuvo? Descubra aquí los detalles.

Artistas

Reconocida influencer fue secuestrada y todo quedó registrado en video

Las autoridades activaron un protocolo de búsqueda tras su desaparición el pasado 20 de enero.

Yeison Jiménez

Reconocido cantante reveló que Yeison Jiménez se le 'presentó' y se despidió de él: impactante anécdota

Cuidado personal

El mercado del cuidado capilar en Colombia alcanza los USD 474 millones e impulsa la economía

Finanzas personales

Corte recalca los casos específicos en que los hijos deben pagar cuota alimentaria de sus padres