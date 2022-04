¿Llega o no llega? Tulio Gómez aclaró la posibilidad de la contratación de Guimarães al América de Cali

Luego de la salida de Juan Carlos Osorio del banquillo del América de Cali, la situación deportiva del equipo ‘escarlata’ comenzó a cambiar, teniendo en cuenta, que el fin de semana lograron una gran victoria frente a Millonarios, que le da un gran aire en la camiseta a todos los jugadores del equipo caleño.

Ahora, luego de conseguir la victoria frente el equipo bogotano, la directiva del equipo rojo comenzó en la búsqueda del nuevo entrenador del equipo, el cual es un viejo conocido de la casa, además que logró robarse el corazón de todos los hinchas ‘escarlatas’, logrando sacar campeón al equipo, luego de su paso por la segunda división.

En charlas con Blog Deportivo, Tulio Gómez, el mayor accionista del América de Cali, confirmó que está muy cerca de cerrar a Alexandre Guimarães, técnico que ya se puso la camiseta del equipo rojo de Cali y que tuvo que salir del equipo rojo por cuestiones económicas, teniendo en cuenta que, durante su estadía en Cali, llegó la pandemia.

“Está muy cerca. Mañana, Dios mediante, anunciaremos nuestro nuevo cuerpo técnico. Guimarães es un buen técnico. Faltan unos detalles. No se pueden dejar cabos sueltos porque los agentes son muy jodidos”, agregó el mayor accionista del América de Cali.

De igual forma, el empresario afirmó que todo está muy cerca “un 95%” perro espera cerrarlo pronto, teniendo en cuenta que en estas negociaciones puede caerse la negociación, gracias a los empresarios.

“En la puerta del horno se puede quemar el pan, esperamos mañana presentar el cuerpo técnico, no se pueden dejar cabos sueltos, los agentes son muy jodidos y comienza a pedir varias cosas, por eso es mejor hasta que no esté firmado no presentarlo”, afirmó Tulio Gómez

Para concluir, el empresario afirmó que faltan detalles para cerrar el nuevo entrenador del América de Cali, que es esperado en la ‘sucursal del cielo’ este lunes 4 de abril y finiquitar detalles para su vinculación de uno de los equipos más representativos de fútbol colombiano.

Números de Alexander Guimarães con el América de Cali

El estratega brasileño tuvo su primera experiencia en el fútbol colombiano con América de Cali en el año 2019 II, donde logró disputar 38 partidos, dejando como saldo 19 ganados, 9 empatados y tan solo 10 derrotas, además de lograr el título del segundo semestre del 2019.

Su salida del equipo ‘escarlata’ se da por la poca actividad económica que tenía el equipo, luego de la llegada de la pandemia a Colombia, por tal motivo las directivas y cuerpo técnico llegaron a un acuerdo para desvincularse del club. Ahora Guimarães llega a Cali con el objetivo de enderezar el camino que inició Juan Carlos Osorio, quien dejó al equipo en la casilla 12 con 18 unidades, sumando la victoria frente a Millonarios.