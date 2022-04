¿Se visten de nuevo de azul? Junior estaría pensando en salir de Uribe y Giraldo

De figuras, a simples alternativas. Esa es la realidad de Fernando Uribe y Daniel Giraldo, que de ser de los mejores el semestre pasado con Millonarios, pasaron a ser suplentes y sumar apenas un puñado de minutos con Junior de Barranquilla.

Ambos futbolistas salieron en medio de críticas del 'embajador' a finales de 2021, pues la hinchada los tildó de 'vendidos' por no renovar y al contrario, dejarse seducir por las importantes cifras económicas que les ofreció el cuadro 'tiburón', aún cuando el proyecto azul les garantizaba continuidad y protagonismo a nivel local.

Ahora la historia es diferentes para Uribe y Giraldo, que a pesar de ser de los mejores pagos del Junior, no cuentan con la relevancia que tuvieron con Millonarios el año pasado. De hecho, el que fuera uno de los goleadores de la Liga BetPlay en todo 2021, apenas ha jugado seis partidos -contando también Copa Sudamericana- y anotado un gol, en parte por culpa de las lesiones que le han impedido competirle el puesto a Miguel Ángel Borja.

El caso de Giraldo es un tanto distinto, pues no ha entrado dentro de la consideración de Juan Cruz Real para ser titular, aunque es de los habituales que entra desde el banco de suplentes. Contando Liga y Copa, el mediocampista ha actuado en 13 partidos, aunque solo en cuatro fue titular.

Uribe y Giraldo podrían salir de Junior

La poca actividad de ambos jugadores, que son de los más costosos de la plantilla, sería motivo para que la directiva del Junior esté planteando la idea de que no continuasen para la siguiente temporada en el equipo, ya sea acomodándolos en otro club, o llegando a un acuerdo para rescindir sus contratos.

"Hay dos jugadores de Junior que no van a continuar en el equipo en el segundo semestre. Uno es Germán Mera y Fabián Sambueza, a ellos se les vence el contrato (...) pero además hay otros dos jugadores que tienen contrato vigente y no estoy diciendo que no les van a respetar su contrato, pero de continuar las cosas así, no formarían parte del Junior en el segundo semestre, le tendrán que buscar equipo o llegar a un acuerdo. Esos dos jugadores son: Daniel Giraldo y Fernando Uribe", reveló el periodista barranquillero Fabio Poveda, en su canal de YouTube Deporte Espectacular.

¿Es posible un regreso a Millonarios?

Aún es una completa incógnita si estos dos jugadores saldrán del Junior al final de semestre y mucho más a qué equipo irán a parar, pero esta noticia desató los rumores sobre un posible regreso a Millonarios, más aún cuando se ha discutido sobre el gran problema del equipo capitalino con los delanteros en la presente temporada.

De hecho, algunos hinchas ya se han pronunciado en redes sociales y aunque avalan casi con unanimidad la vuelta del mediocampista caleño, rechazan la del delantero pereirano por cómo se dio su salida en diciembre.

Daniel Giraldo tiene contrato con Junior hasta finales de 2025 y con un salario importante, mientras que el vínculo de Fernando Uribe vence en diciembre del presente año.