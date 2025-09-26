América de Cali tomó primera decisión con Rodrigo Holgado tras suspensión de la Fifa

El delantero argentino del América de Cali, Rodrigo Holgado, enfrenta uno de los episodios más delicados de su carrera profesional luego de que la FIFA anunciara su suspensión por 12 meses. El organismo rector del fútbol mundial determinó que el jugador, junto con otros seis futbolistas, habría presentado documentación irregular para ser convocado por la selección de Malasia en los últimos compromisos de las eliminatorias rumbo a la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027.

De acuerdo con el informe de la FIFA, la investigación inició tras el duelo entre Malasia y Vietnam del pasado 10 de junio de 2025, cuando se recibieron quejas sobre la elegibilidad de varios jugadores. La revisión detallada de los documentos permitió concluir que existieron irregularidades en los criterios de convocatoria, lo que derivó en sanciones tanto para la federación malasia como para los futbolistas implicados.

América de Cali reacciona y aparta al jugador del plantel

Aunque el club escarlata aún no ha recibido la notificación oficial de la FIFA, la dirigencia del América decidió apartar de inmediato a Holgado de concentraciones del equipo. La determinación busca evitar posibles sanciones institucionales mientras se resuelve la situación del jugador.

El cuerpo técnico tampoco lo tendrá en cuenta para el partido de este domingo frente a Envigado en el estadio Pascual Guerrero, correspondiente a la Liga BetPlay II-2025. La ausencia de Holgado podría obligar al equipo a replantear su esquema ofensivo, ya que el delantero venía siendo una pieza clave en el frente de ataque.

Un golpe para el jugador y para el club

Además de la suspensión, la FIFA impuso una multa económica de nueve millones de pesos, lo que representa un impacto adicional en la situación contractual del futbolista. Holgado no podrá realizar ningún tipo de actividad relacionada con el fútbol profesional hasta cumplir la sanción, lo que genera incertidumbre sobre su futuro deportivo y su permanencia en el club vallecaucano.

América de Cali deberá ahora enfocarse en mantener la estabilidad del grupo y en encontrar soluciones ofensivas mientras se aclara el panorama legal del jugador.