¡Escándalo! FIFA sanciona a jugador del América de Cali con un año fuera del fútbol

La Comisión Disciplinaria de la FIFA sorprendió este viernes con la publicación de un fallo que afecta directamente al América de Cali.

Entre los sancionados se encuentra Rodrigo Julián Holgado, delantero del América de Cali, quien fue castigado con una suspensión de 12 meses de toda actividad relacionada con el fútbol profesional.

¿Por qué fue sancionado Rodrigo Holgado?

La decisión hace parte de un proceso disciplinario que involucra a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) y a seis jugadores más, todos vinculados a un caso de documentación manipulada para permitir su participación en la tercera ronda de clasificación de la Copa Asiática AFC 2027.

Y es que según la FIFA, la FAM (Federación de Malasia) presentó documentos alterados para inscribir a varios jugadores, entre ellos Holgado, en el partido disputado contra Vietnam el pasado 10 de junio de 2025.

Así las cosas, tras la denuncia sobre la elegibilidad de algunos futbolistas, el máximo ente rector del fútbol abrió una investigación que concluyó con sanciones ejemplares.

La Federación de Malasia deberá pagar una multa de 350.000 francos suizos, mientras que cada uno de los jugadores implicados fue multado con 2.000 francos suizos adicionales a la suspensión por un año.

“Los futbolistas Rodrigo Julián Holgado, Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano quedan inhabilitados por 12 meses para toda actividad relacionada con el fútbol”, señala el comunicado de FIFA.

RELACIONADO Ganó América de Cali y así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Impacto para el América de Cali

La sanción representa un duro golpe para el equipo escarlata, que perderá a uno de sus delanteros de referencia justo en medio de la temporada, cuando estaba levantando el nivel el equipo.

Holgado no podrá entrenar ni competir oficialmente hasta septiembre de 2026, lo que obliga al club a replantear su nómina y estrategia ofensiva. Sin embargo, "la decisión queda sujeta a una posible apelación ante la Comisión de Apelación de la FIFA".