¿América de Cali debe premios económicos a sus jugadores? Se rompió el silencio

Una versión de prensa apuntaba a que el bajo rendimiento de América de Cali sería debido a la falta de pagos a los futbolistas.

Andrés Mosquera Guardia América de Cali
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
07:33 a. m.
América de Cali sigue de capa caída en la Liga BetPlay, siendo el último en la tabla de posiciones con apenas 7 puntos de 30 posibles. Este martes, jugó un partido pendiente ante Bucaramanga en el Pascual Guerrero, donde empató 0-0 y prolongó la crisis del equipo.

Ante estos malos resultados, 8 partidos seguidos sin victorias en Liga, aparecieron versiones de prensa en donde se indicaba que existían deudas de las directivas con el plantel. Según la periodista Nany Flórez, no se habría pagado lo correspondiente a la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Desde América de Cali respondieron sobre supuesta falta de pagos

Ante esta información, en la rueda de prensa tras el juego con Bucaramanga, se les consultó a los jugadores la veracidad de la misma. Andrés Mosquera Guardia, uno de los más veteranos del plantel, se refirió a la situación y desmintió que se trate de dineros.

Nosotros tenemos códigos internos. Yo no puedo caer en un rumor, yo te hablo de certezas. Hoy en día, económicamente el club no nos debe nada, salarialmente estamos al día. Independientemente de los rumores, nosotros somos los responsables.

Sobre el rendimiento del equipo. "Entiendo el malestar de la gente y no les voy a decir que tienen todo el derecho de reclamar y putear, porque nos lo merecemos y somos conscientes. Esto pasa más por nosotros en la cancha respaldar lo que es América".

Finalmente, el central de 35 años señaló que su motivación actualmente no es el dinero. "Esto lo digo a título personal, a mí hoy en día no me mueve la plata. Yo gracias a Dios vengo de jugar 7 años en México donde económicamente crecí mucho, a mí me mueve es el querer, si tengo que esperar un pago lo espero, pero mi pasión es jugar al fútbol".

¿Qué se viene para América de Cali?

América de Cali todavía tiene un partido pendiente en el calendario y es enfrentando a Deportivo Pasto como visitante, pero antes deberá jugar ante Once Caldas en el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay.

Con estos dos compromisos el equipo se pondrá al día y esperará por la programación oficial de los cuartos de final de la Copa BetPlay, donde se encuentra clasificado y deberá medirse ante Junior de Barranquilla.

