América de Cali, último en la tabla, empató con Bucaramanga y la crisis se profundiza

América de Cali no pasó del empate sin goles en el Pascual Guerrero y la frustración crece en la hinchada.

América de Cali empató ante Bucaramanga
Foto: América

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
08:11 p. m.
La noche en el Estadio Pascual Guerrero de Cali fue un reflejo de los extremos que vive el fútbol colombiano.

El América de Cali, último en la tabla, no pudo con el Atlético Bucaramanga, que ratificó su excepcional momento deportivo al consolidarse como líder de la Liga BetPlay II-2025.

El empate sin goles dejó un sabor agridulce en la afición ‘escarlata’, que vio a su equipo estancarse en el fondo de la clasificación, mientras que los ‘leopardos’ celebraron un punto valioso que los mantiene en la cima del campeonato, una posición que comparten con Junior y Fortaleza.

América de Cali en crisis deportiva: últimos en la tabla

El partido, dirigido por David González, se caracterizó por la insistencia ofensiva del América, que a pesar de dominar la posesión del balón, 59.4% frente al 40.6% de su rival, no logró romper el sólido bloque defensivo del Bucaramanga.

El arquero Aldair Quintana se erigió como la figura del encuentro, frustrando cada intento de gol con atajadas providenciales que mantuvieron su arco invicto.

La frustración del América en la Liga BetPlay II-2025

A pesar de que el Bucaramanga jugó con un hombre menos desde el minuto 62, tras la expulsión de Carlos de Las Salas, la defensa se mantuvo firme y organizada, impidiendo que el América capitalizara su superioridad numérica.

La incapacidad del equipo local para generar peligro real frente al arco rival evidencia una profunda crisis deportiva.

América de Cali, último en la tabla, no pudo con el Atlético Bucaramanga, que demostró ser un equipo compacto y resiliente, capaz de defender un resultado con disciplina, incluso en las condiciones más difíciles.

La diferencia de 14 puntos entre ambos clubes es un claro indicio del presente de cada uno: uno luchando por salir del fondo y el otro por mantenerse en la cúspide.

La afición americana se retiró del estadio con la frustración de ver a su equipo en la última posición, con apenas 7 puntos, mientras que el Atlético Bucaramanga celebra su liderato y un futuro prometedor en la liga.

El camino para los de Cali se vislumbra cuesta arriba, mientras que los ‘leopardos’ sueñan con una campaña histórica.

