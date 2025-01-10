CANAL RCN
Deportes

América de Cali sufre una sensible baja en medio de la crisis de resultados

El cuadro 'escarlata' pierde un nombre clave en un momento determinante del semestre donde necesita sumar todos los puntos posibles.

América de Cali 2025
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
07:13 a. m.
América de Cali afronta un momento decisivo en la temporada 2025 de la Liga BetPlay, donde cada punto es crucial para asegurar un lugar en los cuadrangulares. Sin embargo, el equipo escarlata no podrá contar con una de sus piezas más importantes: Joel Graterol, su portero titular, quien fue convocado por la Selección de Venezuela para disputar la próxima fecha FIFA de octubre.

La ausencia de Graterol será significativa, ya que el arquero ha sido determinante en los recientes encuentros, con atajadas clave que han permitido al América mantenerse en la pelea por ingresar al grupo de los ocho mejores. Su nivel lo ha llevado nuevamente al radar de la 'Vinotinto', que enfrentará a Argentina el 10 de octubre y a Belice el 14, ambos partidos en Estados Unidos.

Partidos que se perderá Joel Graterol con América de Cali

La convocatoria del portero obliga al club a afrontar tres compromisos sin su guardián bajo los tres palos:

  • Liga BetPlay II – Fecha 14: Millonarios vs. América, martes 7 de octubre en Bogotá.
  • Liga BetPlay II – Fecha 15: América vs. La Equidad, sábado 11 de octubre en el Pascual Guerrero.
  • Copa BetPlay – Cuartos de final (vuelta): América vs. Junior, miércoles 15 de octubre en Cali.

Opciones para reemplazar al arquero escarlata

El cuerpo técnico de David González tiene dos alternativas principales: Jorge Soto y Santiago Silva, porteros que deberán responder en un tramo decisivo del campeonato. Se espera que el colombiano sea la primera opción, pues venía siendo inicialista hasta la recuperación de Graterol.

Además del portero venezolano, se espera que el delantero Luis Ramos también sea convocado por la Selección de Perú, lo que representaría otra baja importante, considerando que Rodrigo Holgado ha sido sancionado por la FIFA a un año sin actividad por presentar documentación falsa para jugar con Malasia.

