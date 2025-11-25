América de Cali tendrá más de 10 bajas vs. DIM tras sanciones de la Dimayor
América de Cali enfrentará la tercera fecha de los cuadrangulares finales en búsqueda de su primera victoria.
Noticias RCN
08:20 a. m.
Este jueves 27 de noviembre, América de Cali tendrá su tercera salida en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay enfrentando a Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero en el duelo de necesitados del grupo A.
Ambos equipos tienen un punto, luego de caer como visitantes en la primera fecha y no lograr sacar diferencias en la segunda jornada siendo locales. Ahora América juega en casa, pero será con varias bajas en su nómina por sanciones y lesiones.
Todas las bajas de América de Cali vs. DIM
América terminó el partido ante Junior con dos expulsados: José Cavadía por doble amarilla y Rafael Carrascal con roja directa tras una agresión a Teófilo Gutiérrez. Desde Dimayor informaron que el juvenil se perderá un partido, mientras que el capitán fue sancionado con dos fechas.
Además de los sancionados, hay varios jugadores del cuadro caleño que se encuentran en departamento médico, por lo que son muchas bajas en un momento que podría dejarlos al borde de la eliminación.
- Rafael Carrascal: suspensión de 2 fechas por roja directa.
- José Cavadía: 1 fecha de suspensión por doble amarilla.
- Luis Ramos: desgarro en el abdomen y regresaría a entrenamientos en 10 días.
- Dylan Borrero: lesión muscular y se podría perder lo que resta de temporada.
- Jhon Murillo: el extremo venezolano sufrió una fractura en un dedo de sus pies, por lo que la operación y proceso de recuperación también lo dejaría sin actividad en 2025.
- Eder Álvarez Balanta: el volante defensivo lleva varias semanas de baja y se acerca a un posible regreso a la actividad.
- Kener González: el capitán de la Selección Colombia sub-20 sufrió un problema en una rodilla en el Mundial de Chile y fue sometido a una artroscopia. No jugará más en 2025.
- Yerson Candelo: se habla de una lesión de rodilla, aunque no hay comunicado oficial del departamento médico.
- Nicolas Hernández: tras jugar pocos minutos desde su fichaje, fue baja en la última fecha por un golpe.
- Andrés Tello: desde su llegada al América en septiembre, no ha salido de departamento médico.
- Daniel Bocanegra: el experimentado defensor central entra y sale de las convocatorias por diferentes problemas musculares.
- Rodrigo Holgado: el delantero argentino no puede tener actividad oficial hasta septiembre de 2026 por una sanción de la FIFA por falsificar documentos.