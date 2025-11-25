América de Cali tendrá más de 10 bajas vs. DIM tras sanciones de la Dimayor

Este jueves 27 de noviembre, América de Cali tendrá su tercera salida en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay enfrentando a Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero en el duelo de necesitados del grupo A.

Ambos equipos tienen un punto, luego de caer como visitantes en la primera fecha y no lograr sacar diferencias en la segunda jornada siendo locales. Ahora América juega en casa, pero será con varias bajas en su nómina por sanciones y lesiones.

Todas las bajas de América de Cali vs. DIM

América terminó el partido ante Junior con dos expulsados: José Cavadía por doble amarilla y Rafael Carrascal con roja directa tras una agresión a Teófilo Gutiérrez. Desde Dimayor informaron que el juvenil se perderá un partido, mientras que el capitán fue sancionado con dos fechas.

Además de los sancionados, hay varios jugadores del cuadro caleño que se encuentran en departamento médico, por lo que son muchas bajas en un momento que podría dejarlos al borde de la eliminación.